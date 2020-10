ENPA – ROMA * JJ4: « IL TAR DI TRENTO ACCOGLIE IN SEDE COLLEGIALE IL NOSTRO RICORSO E SOSPENDE L’ORDINANZA DI CATTURA E RECLUSIONE DELL’ORSA MADRE DI TRE CUCCIOLI »

JJ4 libera: il Tar di Trento accoglie in sede collegiale il ricorso di Enpa e sospende l’ordinanza di cattura e reclusione dell’orsa madre di tre cuccioli.

Il Tar di Trento ha confermato il Sì al ricorso presentato da Enpa per la libertà di JJ4. L’orsa, madre di tre cuccioli, tanto perseguitata dalla Provincia Autonoma di Trento dopo il contatto con due cacciatori e reciproco spavento, può continuare ad essere libera e a prepararsi al letargo, come natura vuole. Carla Rocchi, Presidente nazionale Enpa: “Quello di oggi è un risultato estremamente importante. Grave l’atteggiamento del presidente Fugatti che, nonostante il pronunciamento della Magistratura, dichiara di non fare alcun passo indietro sulla gestione dei grandi carnivori. Basta dimostrazioni di forza sulla pelle degli orsi. Chiediamo a Fugatti di restituire la legittima libertà a M49, M57, DJ3, tutti prigionieri del Casteller”.

Con la sentenza di oggi, in sede collegiale, il Tar di Trento ha accolto nuovamente il nostro ricorso per la sospensiva dell’ordinanza di cattura e reclusione a vita confermando quanto aveva già stabilito pochi giorni fa in sede monocratica, sempre su nostra azione legale. Un risultato importante, a cui seguirà, il 22 ottobre, la discussione nel merito.

Se si ripercorrono le tappe che hanno portato al risultato di oggi ci si rende facilmente conto della ferocia dell’accanimento da parte della Provincia Autonoma di Trento nei confronti dell’orsa JJ4: 24 giugno ordinanza di uccisione, bocciata a fine luglio dal Tar che accolse i ricorsi delle associazioni e del ministro Costa; 11 agosto nuova ordinanza, di cattura e reclusione a vita, sospesa su nostro ricorso dal Tar in sede monocratica; a settembre la richiesta di Fugatti al Tar di revocare la sentenza, bocciata.

“L’Enpa – afferma Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – continuerà ad essere in prima linea anche con i suoi avvocati, in primis con l’avvocato Valentina Stefutti che ringrazio per le battaglie che sta portando avanti, per difendere i diritti dei grandi carnivori in Trentino. E’ ora di mettere la parola fine a questo braccio di ferro ingaggiato dalla Provincia sulla pelle degli orsi. Il Presidente Fugatti faccia pace con la natura restituendo la libertà a M49, M57,DJ3, prigionieri del Casteller. La libertà non è bene supremo solo per noi umani”.