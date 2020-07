ENPA – ROMA * FUGA M49: « IL PLANTIGRADO è SELVATICO E LA PROVINCIA DI TRENTO NON è IN GRADO DI GESTIRE GLI ORSI, CI APPELLIAMO AL MINISTRO COSTA »

Enpa, fuga M49 dimostra due cose: “M49 è selvatico e la Provincia non è in grado di gestire gli orsi. Ci appelliamo al Ministro Costa”.

Dalla fuga di M49 oggi abbiamo acquisito due certezze: l’orso M49 è un animale che ha mantenuto la sua selvaticità e la Provincia Autonoma di Trento non è in grado di gestire gli orsi del Trentino! M49 è scappato perché, a differenza di quanto si è cercato di dimostrare, ha mantenuto la sua componente selvatica e grazie a quella ha trovato il coraggio di superare ogni ostacolo, affrontare il pericolo pur di riconquistare la sua libertà!

Altro che orso che tollera la presenza umana e che gradisce essere alimentato, come qualcuno ha cercato di far credere. Ci appelliamo ancora una volta al Ministro dell’Ambiente Sergio Costa affinché M49 (sterilizzato e con radio collare) rimanga libero e monitorato e affinché intervenga e prenda in mano una situazione, quella degli orsi in Trentino e della fauna selvatica particolarmente protetta, ormai palesemente senza controllo.

È ora di dire basta a questa gestione degli orsi, ricordiamo animali particolarmente protetti, basata su catture, condanne a morte e chiari interessi politici di cacciatori, agricoltori e allevatori. Categoria, quest’ultima, che, invece di lanciare subito l’ennesimo allarme, dovrebbe iniziare ad applicare i sistemi di prevenzione, tra l’altro previsti dalla legge.

Quella di oggi è l’ennesima riprova, se mai ce ne fosse davvero bisogno, di quanto sia fallimentare la politica della Provincia Autonoma di Trento in materia di gestione di fauna selvatica ed in particolare degli orsi. L’Ente nazionale Protezione animali ribadisce che gli orsi, come tutti gli animali selvatici, devono rimanere liberi! Punto.