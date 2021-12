ENIT – AGENZIA NAZIONALE TURISMO * PROGETTI PNRR: « « PUBBLICATI I BANDI PER 120 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 7/1/22 »

16:01 - 30/12/2021

Pubblicati i bandi per 120 assunzioni a tempo determinato per laureati e diplomati. Si tratta di varie figure professionali tra cui laureati in statistica, economia, giurisprudenza, scienze della comunicazione e lingue. Enit – Agenzia Nazionale del Turismo è incaricata delle selezioni e delle assunzioni del nuovo personale finalizzato a supportare il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di competenza del Ministero del Turismo previsti nel Pnrr. Le domande di ammissione vanno presentate entro il 7 gennaio 2022.