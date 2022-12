ENI * ENERGIA: « ‘PLENITUDE’ SI RAFFORZA IN ITALIA E SPAGNA, FIRMATO ACCORDO PER ACQUISIZIONE DEL 100% DI ‘PLT’ »

09.14 - venerdì 02 dicembre 2022

Plenitude si rafforza in Italia e in Spagna: firmato accordo per l’acquisizione del 100% di PLT. PLT vanta un portafoglio di 1,6 GW di capacità rinnovabile in Italia e in Spagna e di 90.000 clienti retail. Plenitude ha firmato un accordo per l’acquisizione del 100% di PLT (PLT Energia S.r.l e SEF S.r.l. e rispettive controllate e partecipate), un gruppo italiano integrato nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e nella fornitura di energia a clienti retail. Plenitude, attraverso questa operazione sinergica con il proprio portafoglio di asset rinnovabili e di clientela retail, rafforza la propria presenza in Italia e in Spagna, consolidando nel proprio perimetro una piattaforma verticalmente integrata che include:

oltre 400 MW (>80% eolico) di asset in Italia, per l’80% già operativi e per il 20% in costruzione con avvio atteso entro il 2024;

1,2 GW di progetti in fase di sviluppo (>80% eolico), in Italia e Spagna, per il 60% ad un avanzato stadio di maturità, grazie ai quali viene rafforzata la pipeline di progetti rinnovabili di Plenitude che oggi raggiunge circa 13 GW;

90.000 clienti retail in Italia;

un team di 150 persone dall’esperienza pluriennale nei settori eolico e fotovoltaico, con

professionalità che vanno dallo sviluppo, dalla costruzione e dalla manutenzione di impianti rinnovabili fino alla gestione della vendita ai clienti retail.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Questo accordo segna un significativo passo in avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Acquisiamo una piattaforma di progetti e di competenze di grande valore, che si integra perfettamente nel modello di business di Plenitude e ci consentirà di rafforzare il percorso di crescita della Società, anche al di fuori dell’Italia. Superiamo così i 2 GW di capacità netta installata e, in linea con gli obiettivi dichiarati al mercato, prevediamo di raggiungere più di 6 GW nel 2025 con una crescita supportata da 13 GW di pipeline di progetti solari ed eolici e da accordi strategici e sinergici come quello che annunciamo oggi.”

L’efficacia dell’operazione è soggetta all’ottenimento delle usuali autorizzazioni.

Plenitude è la Società Benefit di Eni che integra la produzione di energia 100% da fonti rinnovabili, la vendita di servizi energetici e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda fornisce attualmente energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail con l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 più di 11 milioni di clienti e di installare oltre 30.000 punti di ricarica per la mobilità elettrica. La Società prevede inoltre di superare i 15 GW di capacità installata entro il 2030 e di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040.