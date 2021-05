ENAV SPA * BILANCIO 2020: « RICAVI A 771,3 MLN / RISULTATO NETTO 54 MLN / INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 236,6 MLN »

L’Assemblea degli Azionisti di ENAV S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio della Società per l’esercizio 2020 e ha preso visione del bilancio consolidato.

Principali risultati economici consolidati

Ricavi: 771,3 milioni di euro (-14,6% rispetto al 2019);

EBITDA: 210,8 milioni di euro (-30,4% rispetto al 2019);

Risultato Operativo (EBIT): 71,1 milioni di euro (-58,3% rispetto al 2019);

Risultato netto: 54 milioni di euro (-54,4% rispetto al 2019);

Indebitamento finanziario netto: 236,6 milioni di euro

Destinazione dell’utile di esercizio

L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole rispetto alla proposta del Consiglio di Amministrazione del 20 aprile 2021 di non distribuire gli utili relativi all’anno 2020. Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa seduta, aveva altresì confermato, per gli anni dal 2021 al 2024, la precedente politica dei dividendi, che prevede la distribuzione di una percentuale non inferiore all’80% del flusso di cassa normalizzato, definito come utile netto consolidato con l’aggiunta degli ammortamenti (al lordo dei contributi in conto impianti) e al netto degli investimenti normalizzati (escludendo quindi gli investimenti finanziari) espressi al lordo dei contributi in conto impianti.

*

Relazione sulla remunerazione

In merito alla Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/98, l’Assemblea:

ha approvato con deliberazione vincolante la prima sezione di tale Relazione, che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazione per l’anno 2021 dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del Codice civile, dei componenti il Collegio Sindacale;

si è espressa in senso favorevole, con deliberazione di carattere non vincolante, sulla seconda sezione di tale Relazione, contenente l’indicazione dei compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché ai Dirigenti con responsabilità strategiche nell’esercizio 2020 o ad esso relativi.

*

Partecipazione all’Assemblea

In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e tenuto conto delle previsioni normative conseguentemente emanate, con specifico riguardo a quanto previsto dall’art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni con Legge 24 aprile 2020, n. 27) e da ultimo aggiornato con Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è avvenuto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L’Assemblea ha registrato un una partecipazione da parte degli azionisti presenti con il 76,29% del capitale sociale.

*

Il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società (www.enav.it), in ottemperanza all’art.125-quater del TUF, entro il prescritto termine dei cinque giorni dall’Assemblea.