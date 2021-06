ENAV * AIR TRAFFIC MANAGEMENT: « CONTRATTO IN RUSSIA, FIRMATO UN CONTRATTO CON LA SOCIETÀ AZIMUT JSC PER I SERVIZI ALLA NAVIGAZIONE AEREA »

ENAV, attraverso la controllata IDS AirNav, società leader a livello globale nei sistemi di gestione delle informazioni aeronautiche, ha firmato un contratto con la società russa AZIMUT JSC specializzata in tecnologie per l’Air Traffic Management, nell’ambito di una commessa con la STATE ATM Corporation, il service provider per i servizi alla navigazione aerea della Russia.

Il contratto prevede la fornitura di una piattaforma digitale per la progettazione dello spazio aereo e le relative procedure, con componenti AIM (Aeronautical Information Management).

Il progetto di IDS AirNav, che si concluderà entro il 2021, consentirà a STATE ATM Corporation di automatizzare i processi per gestire la progettazione dello spazio aereo e tutte le informazioni.