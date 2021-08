ENAC * TUTELA MINORI E DISABILI: « DA IERI IN VIGORE IL PROVVEDIMENTO CHE ASSEGNA LA GRATUITA DEI POSTI, PER LE COMPAGNIE AEREE INADEMPIENTI SANZIONI DA 10 MILA A 50 MILA EURO »

Da Ferragosto in vigore il provvedimento ENAC a tutela dei minori e dei disabili. Verifiche dirette dell’Autorità: pesanti sanzioni alle compagnie in caso di inosservanza.

Anche i passeggeri possono segnalare online disservizi e mancato rispetto delle regole.

Da ieri, 15 agosto 2021, è entrato in vigore il provvedimento d’urgenza del Direttore Generale dell’ENAC, Alessio Quaranta, per garantire, senza dover pagare alcun supplemento, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere ai minori e alle persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori.

La nuova disposizione è stata fortemente voluta dal Presidente dell’ENAC, Pierluigi Di Palma, per dare tutela al diritto alla mobilità di tutti i passeggeri, senza discriminazioni di sorta, e in particolare ai soggetti più deboli per i quali, per problemi di sicurezza, è necessario assicurare durante il viaggio la vicinanza di genitori e/o degli accompagnatori.

L’ENAC effettuerà la propria vigilanza sulla corretta applicazione del provvedimento, pronto a irrogare alle compagnie aeree inadempienti sanzioni da 10.000 a 50.000 euro.

In particolare, l’ENAC sta facendo riscontri diretti acquistando biglietti aerei di varie compagnie per verificare se le compagnie si sono adeguate alle diposizioni regolamentari a tutela dei disabili e dei minori. Naturalmente, in questa ipotesi, in caso di inosservanza, l’ENAC procederà a sanzionare le compagnie inadempienti senza dover avviare una procedura di contestazione, al contrario di quanto necessario in caso di segnalazione da parte di passeggeri.

Anche i passeggeri possono segnalare all’Ente gli eventuali disservizi e il mancato rispetto del provvedimento utilizzando l’apposito modulo online “Segnalazione/Suggerimenti”, reperibile nella sezione Diritti dei Passeggeri del sito web dell’ENAC sulla base dei quali l’Ente realizzerà delle verifiche prima dell’avvio della procedura sanzionatoria.