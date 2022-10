ENAC * TTG – RIMINI: PRESIDENTE DI PALMA, « IL TRAFFICO AEREO È IN CRESCITA, IL 2023 SARÀ UN ANNO MIGLIORE DEL 2019 »

16.31 - mercoledì 12 ottobre 2022

Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma interviene alla cerimonia di inaugurazione della Fiera del Turismo Internazionale di Rimini – TTG Travel Experience, in programma da oggi al 14 ottobre e a un convegno sull’ambiente e sulle politiche di sostenibilità.

“L’Enac – aggiunge il Presidente – sta cercando di dare delle risposte anche con il futuribile del trasporto aereo. Dietro l’angolo abbiamo percorsi legati all’innovazione tecnologica che, oltre a riconciliare il trasporto aereo con l’ambiente, permetteranno collegamenti diversi. L’Enac, infatti, sta introducendo degli elementi di novità. Abbiamo l’idea, ad esempio, di creare e favorire un network di aviazione generale sull’Urbe per connettere le piccole città, per collegare anche “in orizzontale” il nostro Paese.

Bisogna introdurre una cultura del volo e il Piano Nazionale degli Aeroporti presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili oltre a declinare l’integrazione intermodale con il ferro, sviluppa anche un’integrazione aria-aria.

L’idea di sintetizzare il sistema in reti aeroportuali è il fulcro del PNA che mira alla riconciliazione con l’ambiente e alla tutela del passeggero, con aeroporti di qualità pronti ad accogliere un traffico ingente nei prossimi anni”.

L’Enac è presente al TTG di Rimini con un proprio stand in cui personale dell’Ente è a disposizione dei visitatori per fornire informazioni sui diritti dei passeggeri e, più in generale, sulla sicurezza del settore. Il tema dei diritti e della qualità dei viaggi aerei per passeggeri e per coloro che hanno disabilità o mobilità ridotta, inoltre, verrà trattato domani, 13 ottobre, in un panel in cui interviene il Direttore Generale Alessio Quaranta.