09.31 - mercoledì 09 novembre 2022

Enac: l’aeroporto di Ancona è operativo. Il terremoto non ha danneggiato infrastrutture aeroportuali. Enac informa che l’aeroporto di Ancona – Falconara è operativo. Il sisma che ha colpito le Marche non ha danneggiato le strutture aeroportuali e tutti i collegamenti da e per lo scalo sono attivi.