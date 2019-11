ENAC * SIMULAZIONE ERUZIONE VULCANICA: « DURANTE L’ESERCITAZIONE ICAO VOLCEX 2019 VERIFICATA L’ADERENZA DELLE PROCEDURE NAZIONALI DI CONTINGENCY »

Si è svolta ieri, 20 novembre 2019, l’annuale esercitazione di Crisis Management ICAO VOLCEX 19, attività che vede coinvolti gli Stati membri ICAO (International Civil Aviation Organization) dell’area ECAC (European Civil Aviation Conference) e che prevede la simulazione di un’eruzione vulcanica con immissione di ceneri vulcaniche in atmosfera, con un’estesa contaminazione degli spazi aerei europei.

L’ENAC ha partecipato all’esercitazione VOLCEX 19 con l’ENAV e l’Aeronautica Militare, ed ha ricoperto il ruolo di Exercise Leader, responsabie del coordinamento delle strutture nazionali coinvolte (Air Navigation Service Providers, Meteorological Watch Offices e NOTAM Offices, operatori di volo nazionali), assicurando il collegamento delle attività nazionali con la parte internazionale come Network Manager, European Aviation Crisis Coordination Cell (EACCC) e Aircraft Operator Crisis Coordination Cell (AOCCC) di Eurocontrol.

Lo scenario dell’esercitazione concordato in ambito internazionale prevedeva la simulazione di un’eruzione esplosiva del vulcano Vesuvio, dalla durata di tre giorni, con una contaminazione da ceneri vulcaniche di grande estensione, tale da interessare l’intero spazio aereo dell’area mediterranea europea e, parzialmente, del Nord- Africa e del Medio Oriente.

Durante l’esercitazione ICAO VOLCEX 2019 è stata verificata l’aderenza delle procedure nazionali di contingency all’EUR/NAT Volcanic Ash Contingency Plan (ICAO EUR/NAT VACP- Doc.019) per la corretta produzione, gestione e divulgazione della messaggistica ICAO (MET/AIS – SIGMETs e NOTAMs) relativa alle ceneri vulcaniche.

L’accesso agli strumenti di crisis management di Eurocontrol, ha quindi permesso all’ENAC di verifcare la conformità alla regolamentazione ICAO delle procedure di comunicazione e diffusione dei riporti speciali di volo per cenere vulcanica prodotti, in modo simulato, dagli operatori di volo internazionali partecipanti.

L’Italia come Paese organizzatore e, in particolare, l’ENAC, in sinergia con l’Aeronautica Militare e l’ENAV, ospiterà a Roma nel gennaio 2020, il debriefing dell’Esercitazione VOLCEX 19 finalizzato alla verifica degli esiti dell’esercitazione svolta e degli strumenti utilizzati nell’ambito della simulazione.