ENAC * PARCO AUTO: « ACQUISTATI DI 15 VEICOLI A TOTALE TRAZIONE ELETTRICA, PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI AEROPORTI »

11.33 - lunedì 21 febbraio 2022

ENAC acquista auto elettriche per le proprie sedi territoriali per aeroporti sempre più green. L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha disposto l’acquisto di 15 veicoli a totale trazione elettrica per rinnovare il parco macchine delle proprie sedi territoriali, con il fine di migliorare il livello di sostenibilità ambientale degli aeroporti.

Si tratta di un ulteriore passo per contribuire alla policy per la de-carbonizzazione del trasporto aereo e al conseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee per ridurre le emissioni di gas serra.

Il progetto di conversione dei veicoli della flotta ENAC sugli scali, con l’acquisto di 15 autovetture e l’installazione di 47 colonnine per la ricarica, nasce nell’ambito delle iniziative volte a migliorare l’impronta ecologica degli scali, anche attraverso modalità di trasporto non inquinanti.

Nella foto Opinione – l’aeroporto di Trento, Caproni