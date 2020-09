ENAC * PANDEMIA: « DOMANI MERCOLEDì 16/9  INCONTRO CON RYANAIR PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID »

Nonostante il richiamo fatto dall’ENAC dello scorso agosto, infatti, ancora pervengono segnalazioni riguardo alla non completa osservanza da parte di Ryanair delle disposizioni previste in Italia per limitare il rischio sanitario derivante dal coronavirus a bordo degli aeromobili in partenza e in arrivo negli aeroporti nazionali.

Sarà anche l’occasione per verificare il rispetto da parte del vettore dell’adempimento che prevede che i passeggeri consegnino l’autodichiarazione. La mancanza di autodichiarazione comporta allungamento dei tempi dei controlli come sembrerebbe essersi verificato anche presso l’aeroporto di Bergamo nei giorni scorsi contribuendo, come testimoniato da alcuni video, ad assembramenti da parte dei passeggeri e a lunghe attese all’interno dell’aerostazione.