ENAC * INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION: « SCIACCHITANO ELETTO PRESIDENTE PER IL TRIENNIO 2020-2022, È LA PRIMA PRESIDENZA DI UN EUROPEO DALLA COSTITUZIONE ICAO »

Salvatore Sciacchitano eletto Presidente ICAO per il triennio 2020-2022: si tratta della prima presidenza di un europeo dalla costituzione dell’ICAO

Soddisfazione e orgoglio per il risultato prestigioso per l’Italia e per l’ENAC.

L’ingegnere Salvatore Sciacchitano è il nuovo Presidente dell’ICAO (International Civil Aviation Organization), l’organismo dell’ONU che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati.

È stato eletto per il triennio 2020-2022 durante il Consiglio ICAO che si è svolto nel pomeriggio del 25 novembre a Montreal, sede dell’organizzazione.

Per la prima volta dalla costituzione dell’ICAO, 1944, la carica di Presidente viene ricoperta da un europeo, l’italiano Sciacchitano che è stato presentato e supportato per questo prestigioso ruolo come candidato unico dall’ECAC, European Civil Aviation Conference, organizzazione pan-europea composta da 44 Stati membri.

L’elezione di Sciacchitano, che nel corso della sua carriera è stato per circa 10 anni Vice Direttore Generale dell’ENAC, sugella ulteriormente il momento positivo dell’Italia e dell’ENAC nel panorama dell’aviazione civile internazionale.

“Si tratta di un successo straordinario per il nostro Paese e per il mondo dell’aviazione civile italiana” – ha commentato il Presidente dell’ENAC Nicola Zaccheo. “Dopo lo strepitoso risultato conseguito in settembre alla 40a Assemblea Generale in cui l’Italia è stata riconfermata tra le Nazioni leader dell’aviazione civile mondiale, come prima classificata con 160 voti su 168 votanti, a pari merito con la Cina, e prima tra le Nazioni europee, oggi, per la prima volta nella storia, un europeo, un nostro connazionale, diventa Presidente dell’autorità mondiale dell’aviazione civile.

È l’ulteriore riprova che quando l’Italia fa sistema, vince. Abbiamo fatto un lavoro di squadra eccellente. Ringrazio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la delegazione italiana che rappresenta permanentemente il nostro Paese presso la sede dell’ICAO, e, naturalmente, l’ENAC e tutti i suoi dipendenti per il preziosissimo lavoro svolto negli ultimi mesi, senza il quale questo risultato non sarebbe stato possibile”.

Il Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta si congratula con il nuovo Presidenteed evidenzia: “Sono certo che Salvatore Sciacchitano riuscirà a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, confermando il sostegno a tutti gli Stati membri nell’ambito del concetto ‘No Country Left Behind’, e affrontando con equilibrio istituzionale le sfide che attendono il settore, dalla sostenibilità ambientale alla riduzione CO2, dalla crescita del traffico all’adeguamento infrastrutturale e, naturalmente, la garanzia della sicurezza sia come safety, sia come security. Auguro a Salvatore Sciacchitano un lavoro proficuo e pieno di successi per l’aviazione civile”.