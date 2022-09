ENAC * INCONTRO CON AEROCLUB D’ITALIA: « FOCUS SU GESTIONE AVIOSUPERFICI – ELISUPERFICI – IDROSUPERFICI, PERCORSO COMUNE PER INCREMENTARE CONTROLLI E SICUREZZA »

15.27 - mercoledì 14 settembre 2022

Incontro ENAC – Aeroclub d’Italia su gestione aviosuperfici, elisuperfici e idrosuperfici: percorso comune per incrementare controlli e sicurezza.

ENAC e Aeroclub d’Italia hanno concordato le linee di intervento comune per la gestione in sicurezza delle aviosuperfici, idrosuperfici e elisuperfici. È stato questo il tema dell’incontro odierno in vista della pubblicazione del nuovo Regolamento ENAC relativo alla liberalizzazione dell’uso delle aree di atterraggio di avio-idro-elisuperfici.

L’obiettivo di ENAC e Aeroclub è l’attivazione di un sistema condiviso di informazioni e responsabilità, sia del gestore dell’aviosuperficie sia dell’operatore, per garantire la sicurezza (safety) delle operazioni in un contesto di liberalizzazione.

Al centro dell’incontro anche lo sviluppo dell’utilizzo dei droni e delle tecnologie a pilotaggio remoto (UAS) che richiedono un sistema efficace di controllo in modo da ridurre al minimo il rischio di interferenza tra l’operatività dell’aviazione tradizionale sulle avio-idro e elisuperfici, e quella con tecnologia UAS.

Per l’importanza dei temi affrontati, all’incontro hanno partecipato il Presidente ENAC, Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta con una delegazione di responsabili tecnici, il Presidente dell’Aeroclub Giuseppe Leoni e il Direttore Generale Giampaolo Miniscalco.

I Presidenti ENAC e Aeroclub hanno convenuto sulla necessità di istituire un tavolo tecnico al fine di continuare il confronto sui temi oggetto del Regolamento ENAC in fase di pubblicazione.