ENAC * #E-TEC: « CONCLUSA LA 2SECONDA EDIZIONE DEL CONTEST, PREMIATE CON 50 MILA EURO DUE START UP INNOVATIVE »I

14.41 - lunedì 28 novembre 2022

I progetti vincitori del contest Enac #E-TeC 2022: a Vector Robotics e a Flying Demon il contributo Enac di 50.000 euro.

I progetti presentati nell’ambito del contest #E-TeC, edizione 2022, hanno avuto come fattore comune il concetto dell’impiego dei sistemi UAS (Unmanned Aircraft System) e di tecnologie emergenti in grado di offrire servizi di pubblica utilità a salvaguardia della sicurezza e dell’ambiente, per il miglioramento della qualità della vita delle persone e per lo sviluppo sostenibile di ecosistemi intelligenti. Nello specifico, per questa edizione sono stati individuati i seguenti ambiti applicativi su cui sviluppare i progetti: Air Taxi/Trasporto passeggeri, Trasporto merci, Ispezione e monitoraggio, Supporto all’agricoltura.

La fase finale si è svolta oggi, 28 novembre, alla presenza di istituzioni, vertici Enac, operatori e industria del settore ed è stata caratterizzata da una presentazione in diretta, la cosiddetta pitch competition, a cui sono stati ammessi 3 gruppi, chiamati a illustrare davanti a tutti la loro idea di progetto.

Tutti i partecipanti hanno ricevuto elogi e ringraziamenti da parte delle istituzioni presenti che hanno rivolto loro l’augurio di proseguire sulla strada della ricerca e dell’innovazione tecnologica per contribuire, da protagonisti, al futuro della mobilità aerea avanzata e al miglioramento dei servizi destinati alla società civile.

I premi sono stati consegnati dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal Direttore Generale Alessio Quaranta.

Il contributo Enac di 50.000 euro, per ciascun vincitore, è andato ai seguenti 2 gruppi: Vector Robotics Srl (Start up)

Titolo del progetto: Droni solari antincendio

Sintesi progettuale: la soluzione proposta è una squadra formata da almeno due UAS di cui il primo chiamato “Fire Sentinel” si occupa di pattugliare costantemente il territorio grazie ad un sensore termico e ad un’autonomia molto elevata; il secondo invece, chiamato “Fire Responder”, viene attivato solo in caso di conferma di principio di incendio e utilizzato per il primo veloce intervento

Flying DEMON: Drone for Environmental MONitoring (Gruppo informale)

Titolo del progetto: FHERGA: Flying High Efficiency fast-Response GAmma detector Sintesi progettuale: il progetto si propone di semplificare e velocizzare il monitoraggio ambientale per la ricerca di sorgenti radioattive presenti sul territorio, attraverso il detector FHERGA – Flying High Efficiency fast-Response Gamma affiancato da sensori per immagini ottiche e iperspettrali, da installare a bordo di un drone di paylod pari a circa 10 kg, compresa la progettazione di un’elettronica dedicata alla acquisizione e analisi di dati in tempo reale.

Il terzo finalista è stato il progetto della start up Bitjam Srl per l’utilizzo il fiume Tevere quale corridoio naturale per il trasporto di merci mediante droni sia aerei che nautici.