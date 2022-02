ENAC * CONVENZIONE CON FISH – FEDERAZIONE ITALIANA SUPERAMENTO HANDICAP: PRESIDENTE DI PALMA, « GARANTIRE IL DIRITTO ALLA MOBILITÀ DI TUTTI I CITTADINI, SENZA DISTINZIONE ALCUNA »

13.35 - venerdì 25 febbraio 2022

Accessibilità e inclusione delle persone con disabilità al centro della convenzione con FISH – Federazione Italiana per il superamento dell’Handicap.

Presidente Di Palma: “Garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna”

Firmata oggi, 25 febbraio 2022, la convenzione quadro tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) e la FISH Onlus – Federazione Italiana per

il superamento dell’Handicap. L’obiettivo principale dell’accordo è quello di sviluppare attività di interesse comune dedicate al tema dell’inclusione del personale con disabilità.

La convenzione, che richiama i contraenti a un uso sinergico delle proprie capacità e risorse al fine di favorire il consolidarsi di una cultura realmente inclusiva, è stata firmata dal Presidente ENAC, Avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma, e dal Presidente FISH Onlus Vincenzo Falabella.

“Con la nomina a Presidente ENAC – dichiara il Presidente Pierluigi Di Palma – ho assunto un impegno con i passeggeri per garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini, senza distinzione alcuna, per rendere sempre più accessibile il trasporto aereo, più confortevole possibile il viaggio e la permanenza in aeroporto. In questo contesto si inserisce anche la convenzione con FISH per consolidare il tema dell’inclusività nel settore dell’aviazione civile e della pubblica amministrazione”.

Il Presidente FISH Vincenzo Falabella: “L’accordo siglato oggi tra FISH ed ENAC va nella direzione di sensibilizzare la società nel suo insieme, come prevede la stessa Convenzione ONU, per combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose concernenti le persone con disabilità. Si tratta di un ulteriore passo in avanti per il miglioramento dei servizi per tutti i cittadini”.

Attraverso la stipula della convenzione, di durata quinquennale, ENAC e FISH avviano la collaborazione su temi di interesse comune tra cui:

● attività di ricerca in tema di inclusione lavorativa;

● supporto per l’implementazione di politiche e attività maggiormente inclusive del

personale con disabilità;

● orientamento in tema di supporti informatici pienamente accessibili;

● progettazione di attività formative sia generaliste sia specialistiche destinate al

personale ENAC.