ENAC * CONTEST #E-TEC (ENAC TECHNOLOGY CONTEST): « FIRMATO L’ATTO DI IMPEGNO CON I VINCITORI, PER LO SVILUPPO DI MODERNI CONCETTI DI SERVIZIO CON I DRONI »

Al termine delle due fasi in cui era suddiviso il contest, la commissione esaminatrice, costituita da esperti dell’ENAC, del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (CIRA) e del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha proclamato vincitore il gruppo “Flight Mechanics Laboratory” dell’Università di Bologna (sede di Forlì) con il progetto SkyAnt- UASs for cooperative transport of suspended payloads sull’utilizzo dei droni ad ala rotante (elicotteri e multirotori) come piattaforme aeree per il sollevamento e trasporto di carichi sospesi, con l’obiettivo di minimizzarne lo stato oscillatorio a vantaggio della sicurezza delle operazioni.

Ai vincitori, che hanno costituito la start up innovativa MDV Srl per l’espletamento delle attività previste nel progetto imprenditoriale, è stato assegnato un contributo di 50.000 euro per la realizzazione della proposta progettuale, oggetto della firma dell’atto odierno.