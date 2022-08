EMG PER RAI 3 – “CARTABIANCA“ * SONDAGGIO / ELEZIONI POLITICHE: « CROLLA IL PD, IN CALO IL CENTRODESTRA / NETTA CRESCITA PER M5S E AZIONE-ITALIA VIVA » (DATI AL 30/8)

09.45 - mercoledì 31 agosto 2022

Torna il Sondaggio EMG per Cartabianca. Rispetto al precedente sondaggio di EMG pubblicato lo scorso 11 Agosto per Libero Fratelli d’Italia perde otto decimi scendendo al 23,2%, la Lega ne conquista tre salendo al 12,8% mentre Forza Italia segna +0,4 decimi. Noi Moderati cala di 4 decimi al 3,1%.

Per quanto riguarda il Centrosinistra è crollo PD, che perde addirittura 2,7 punti scendendo al 21,3%. In netto ribasso anche Più Europa che passa dal 3 al 2,1%. -0,2 decimi anche per Impegno Civico di Di Maio, mentre unica a guadagnare a Sinistra è l’Alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% (+0,4 punti).

Azione e Italia viva guadagnano 1 punto salendo al 7% mentre il M5S ne guadagna addirittura 1,7 salendo all’11,7%. In crescita anche Italexit al 2,9% (+0,4%) mentre Unione Popolare fa il suo esordio all’1,2%