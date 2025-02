ELLY SCHLEIN (PD) * COMMEMORAZIONE NAUFRAGIO DI CUTRO: «CHIEDIAMO ANCORA VERITÀ E GIUSTIZIA, SU QUANTO ACCADUTO QUELLA NOTTE»

08.53 - mercoledì 26 febbraio 2025

Esattamente due anni dopo sulla spiaggia di Steccato di Cutro insieme ai sopravvissuti, ai familiari e ai soccorritori per commemorare le vittime della strage, in cui alle 4 del mattino del 26 febbraio 2023 hanno perso la vita 94 persone, di cui 34 bambini e ancora non si conosce il numero esatto dei dispersi.

Siamo qui per chiedere ancora verità e giustizia su quanto accaduto quella notte, perché sia data una risposta a una domanda molto semplice che facciamo da due anni: perché non sono salpati i mezzi adeguati per salvare quelle vite, perché non è intervenuta la Guardia Costiera? Siamo e continueremo ad essere al fianco delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti, perché le promesse fatte loro siano mantenute.