ELISABETTA BOZZARELLI – PD * #TRENTOPER3: « TRE INCONTRI PER RACCONTARE INSIEME, PERCHé LA CITTà è ANCHE “TUA”! »

#Trentoper3 – 3 incontri per guardare avanti, 3 incontri per condividere una visione.

In questi anni di impegno in Consiglio comunale ho avuto l’opportunità di confrontarmi con tante persone, nei diversi ambiti delle scelte amministrative: singoli cittadini, associazioni, imprese, liberi professionisti.

Il confronto è stato sempre da un lato l’occasione per conoscere, imparare, approfondire, dall’altro uno strumento per costruire proposte amministrative concrete e non estemporanee. Un metodo che può portare nell’amministrazione il sapere di tanti, valorizzando quell’intelligenza collettiva e quelle risorse di comunità che rendono Trento una città vitale, in molti ambiti un modello in Italia.

3 incontri per raccontare insieme, perché la città è anche “TUA”!

Primo appuntamento venerdì 21 febbraio alle ore 19.00 a Il posto di Ste in Via Malpaga: dialogheranno insieme sul tema “Lo sviluppo di Trento, la nostra sfida. Commercio, turismo, ricerca innovazione” Massimo Piffer (Confcommercio), Michele Iori (Presidente Mittel Spa), Elena Tonezzer (Fondazione Museo Storico) Silvano Deavi (Direttore generale Cooperativa Alpi), Marzia Bortolameotti (digital marketing), Franco Bortagnolli (ApT Trento), Mauro Leveghi (Presidente Film Festival), Emiliano Biasini (Cibio).

*

Elisabetta Bozzarelli

Consigliera comunale PD