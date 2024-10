ELIGENDO (MINISTERO INTERNO) / PREFETTURA / REGIONE LIGURIA * REGIONALI 27-28 OTTOBRE 2024 – LIVE AGGIORNAMENTO DATI: «ORARI E MODALITÀ VOTO (VIDEO) / SPOSTAMENTO SEGGI / AFFLUENZA URNE / CANDIDÀTI PRESIDENTI E LISTE / PARTITI / COALIZIONI / CIRCOSCRIZIONI / COMUNI / SEZIONI / SCRUTINI / ESITI VOTO»

00.39 - domenica 27 ottobre 2024

Questa pagina "Opinione" verrà aggiornata in simultanea con i dati diffusi da Prefettura Governo, "Eligendo" (Ministero Interno) e Regione Liguria, fonti istituzionali di riferimento della nostra redazione.

Elezioni regionali Liguria. In provincia di Imperia sono 19 le liste, 19 in provincia di Savona, 20 a Genova e 19 in provincia della Spezia.

Si vota domenica 27 ottobre dalle 07.00 alle 23.00 e lunedì 28 ottobre dalle 07.00 alle 15.00.

I candidati presidente, secondo l’ordine di sorteggio, sono:

Alessandro Rosson nato a Levanto il 21/4/1967

Davide Felice nato a Brescia il 29/11/1987

Francesco Toscano nato a Gioia Tauro il 28/5/1979

Marco Giuseppe Ferrando nato a Genova il 18/7/1954

Nicola Rollando nato a Sestri Levante il 7/9/1960

Maria Antonietta Cella nata a Santo Stefano D’Aveto il 25/10/1964

Nicola Morra nato a Genova il 5/7/1963

Marco Bucci nato a Genova il 31/10/1959

Andrea Orlando nato alla Spezia l’8/2/1969

Il candidato Alessandro Rosson è sostenuto da:

INDIPENDENZA – ALEMANNO PER ROSSON

Il candidato Davide Felice è sostenuto da:

FORZA DEL POPOLO

Il candidato Francesco Toscano è sostenuto da:

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE

Il candidato Marco Giuseppe Ferrando è sostenuto da:

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

Il candidato Nicola Rollando è sostenuto da:

PER L’ALTERNATIVA – POTERE AL POPOLO – PCI – RIFONDAZIONE PARTITO COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA

La candidata Maria Antonietta Cella è sostenuta da:

PARTITO POPOLARE DEL NORD – AUTONOMIA E LIBERTÀ

Il candidato Nicola Morra è sostenuto da:

UNITI PER LA COSTITUZIONE

Il candidato Marco Bucci è sostenuto da:

BUCCI PRESIDENTE – VINCE LIGURIA

ORGOGLIO LIGURIA – BUCCI PRESIDENTE

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI – BUCCI PRESIDENTE

LEGA LIGURIA – BUCCI PRESIDENTE

FORZA ITALIA – BERLUSCONI – BUCCI PRESIDENTE – PARTITO POPOLARE EUROPEO

ALTERNATIVA POPOLARE CON BANDECCHI – PARTITO POPOLARE EUROPEO – PER BUCCI

BUCCI – LIBERTAS UDC

Il candidato Andrea Orlando è sostenuto da:

ALLEANZA VERDI SINISTRA – LISTA SANSA POSSIBILE – EUROPA VERDE – SI SINISTRA ITALIANA

PATTO CIVICO E RIFORMISTA PER ORLANDO

MOVIMENTO 5 STELLE

PARTITO DEMOCRATICO – ANDREA ORLANDO PRESIDENTE

LISTA ANDREA ORLANDO PRESIDENTE

LIGURI A TESTA ALTA – ORLANDO PRESIDENTE

Saranno 1.348.601 gli elettori liguri chiamati alle urne per eleggere il presidente della Regione Liguria e 30 componenti dell’assemblea legislativa. Sul totale degli aventi diritto, 653.064 sono gli elettori della Città metropolitana di Genova, 161.132 quelli della Provincia di Imperia, 170.806 quelli della Provincia della Spezia, 216.985 quelli della Provincia di Savona e 146.614 quelli all’estero.

Sul sito istituzionale della Regione Liguria è attiva una sezione dedicata alle elezioni, raggiungibile direttamente dalla home page https://www.regione.liguria.it/, dove è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. La sezione verrà aggiornata con tutte le indicazioni e le scadenze. Il link diretto è: https://www.regione.liguria.it/homepage-attivita-istituzionale/elezioni/elezioni-regionali-2024.html

LINK SPOSTAMENTO SEGGI

Spostamento seggi

Borgio Verezzi: seggio 3 da piazza Sant’Agostino, Verezzi, a Palazzo comunale in via del Municipio 17, Borgio Verezzi

Vado Ligure: seggi 1 – 2 – 3 da scuola elementare Don Peluffo di via Piave 2 a scuole medie Antonio Peterlin di via XXV Aprile 6

Quiliano: seggi 1 – 2 – 3 da edificio scolastico di via Mattotti a Palazzina servizi – Sala consiliare, biblioteca, in piazza della Costituzione 1

Spotorno: sezioni 1 e 2 da scuola primaria Sandro Pertini in viale Europa 6 a scuola secondaria in via Verdi – località Baxie

Spostamento Ufficio elettorale comunale

San Biagio della Cima: trasferimento nell’edificio scolastico in via Don Bosco 5 dalle 14 del 26 ottobre al termine delle operazioni di scrutinio del 28 ottobre

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Qui di seguito viene pubblicato materiale informativo e documentazione utile per il corretto esercizio del diritto di voto.

Con il decreto n.4444 del 5 agosto 2020, il Presidente della Giunta regionale ha approvato il nuovo modello di scheda elettorale rappresentato nell’allegato A (scheda di votazione) e descritto nell’allegato B (specifiche tecniche) al decreto.

A beneficio dei naviganti e degli aviatori residenti nel territorio regionale che nei giorni delle elezioni si trovino, per motivi di imbarco, in un comune differente da quello di residenza, sono i modelli 256 bis AR (naviganti) e 256 ter AR (aviatori), la cui compilazione è necessaria per potere esercitare il diritto di voto fuori sede

Le modalità di voto

Agevolazioni di viaggio per gli elettori

In occasione delle elezioni regionali, le società di trasporto ferroviario Trenitalia Spa., Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa e Trenord Srl sono autorizzate ad applicare la tariffa ridotta del 70% a favore dei cittadini italiani residenti in Italia o residenti all’estero per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno.

Tali facilitazioni sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori da e per tutte le isole del territorio nazionale con i mezzi della Compagnia Italiana di Navigazione Spa.

Agli elettori che voleranno con Italia Trasporto Aereo Spa (ItaAirways) per recarsi presso il seggio elettorale di appartenenza, è riconosciuta un’agevolazione, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40% del costo del biglietto. L’importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

Gli elettori italiani residenti all’estero che intendono rientrare in Italia per esercitare il diritto di voto servendosi della rete autostradale gestita da Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (Aiscat) e dall’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (Anas Spa), potranno usufruire delle consuete agevolazioni di viaggio su tutta la rete nazionale, sia per il viaggio di raggiungimento del seggio che per quello di ritorno, con esclusione delle autostrade controllate con sistema di esenzione di tipo “aperto”.

Per potere godere delle agevolazioni, gli elettori dovranno esibire il proprio documento di riconoscimento e la tessera elettorale che, per ciò che riguarda l’agevolazione per il viaggio di ritorno, dovrà recare il timbro della sezione elettorale comprovante l’avvenuta partecipazione al voto.

Al fine di verificare dettagliatamente le modalità di fruizione delle agevolazioni si invitano gli elettori a consultare i siti web delle compagnie di trasporto e rivolgersi direttamente alle stesse.

Avviso per gli elettori residenti all’estero

I Comuni di iscrizione elettorale provvederanno a spedire agli elettori residenti all’estero una cartolina “avviso di convocazione” recante l’indicazione della data della votazione, l’avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che l’esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel Comune di iscrizione elettorale.

La normativa di riferimento è consultabile nell’apposita sezione Normativa

Disposizioni sul voto domiciliare

Gli elettori affetti da gravi infermità, impossibilitati ad allontanarsi dalla propria abitazione, che dimorino nell’ambito del territorio della Regione, possono votare a domicilio.

La richiesta (contenente la dichiarazione di esprimere il voto presso la propria dimora, l’indirizzo dell’abitazione e un recapito telefonico) deve pervenire entro il 7 ottobre 2024 al Sindaco del proprio comune di residenza e deve essere corredata:

da una copia della tessera elettorale

da un certificato medico della ASL

Per maggiori informazioni consultare il sito del proprio comune di residenza o della Asl di riferimento.

Riferimenti normativi:

Disposizioni sul voto assistito

Gli elettori fisicamente impediti (non vedenti, amputati delle mani o affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto all’assistenza di un accompagnatore di fiducia per esprimere il proprio voto.

L’elettore sarà ammesso al voto con l’aiuto dell’accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

quando si presenta al seggio con la tessere elettorale sulla quale è apposta l’annotazione permanente del diritto al voto assistito

quando l’impedimento fisico sia evidente

quando l’elettore è in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile

quando esibisca l’apposito certificato medico rilasciato dalla Asl

L’annotazione permanente del diritto al voto assistito può essere richiesta al Sindaco del comune di residenza che provvede all’apposizione di un corrispondente simbolo (sigla “AVD”) sulla tessera elettorale.

L’accompagnatore di fiducia può essere un elettore della propria famiglia o un altro elettore purché iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica e dovrà avere con sé la propria tessera elettorale.

Per maggiori informazioni consultare il sito del proprio comune di residenza o della Asl di riferimento.

Riferimenti normativi:

Disposizioni sul voto dei degenti in ospedali o case di cura

I degenti in ospedali e case di cura possono votare nel luogo di ricovero se iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione ove è ubicata la struttura di ricovero.

A tal fine, occorre presentare al Sindaco del comune di residenza una dichiarazione, che sarà inoltrata a cura dell’istituto di ricovero non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, contenente la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario della struttura comprovante il ricovero.

Per maggiori informazioni consultare il sito del proprio comune di residenza o della Asl di riferimento.

Riferimenti normativi:

Allegati

