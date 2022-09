ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE * RINNOVO PARLAMENTO SENATO – CAMERA DEPUTATI: « TUTTI I CANDIDÀTI E LE LISTE IN TRENTINO »

02.36 - lunedì 26 settembre 2022

SENATO:

Collegio di Trento

Pietro Patton (Alleanza Democratica per l’Autonomia)

Martina Loss (centrodestra)

Patrizia Pace (Patt-Svp)

Paolo Minotto (Movimento 5 Stelle)

Valeria Allocati (Unione Popolare)

Mattia Maistri (Italia Sovrana e Popolare)

Emilio Giuliana (Italexit)

Collegio Valsugana

Elena Testor (centrodestra)

Michele Sartori (Alleanza Democratica per l’Autonomia)

Roberta Bergamo (Patt-Svp)

Rosa Michela Rizzi (Movimento 5 Stelle)

Giuliano Pantano (Unione Popolare)

Roberto Cappelletti (Italia Sovrana e Popolare)

Mario D’Alterio (Italexit)

Collegio di Rovereto

Donatella Conzatti (Alleanza Democratica per l’Autonomia)

Michaela Biancofiore (centrodestra – Coraggio Italia)

Stefano Bresciani (Patt Svp)

Giulio Angelini (Movimento 5 Stelle)

Claudio Della Volpe (Unione Popolare)

Fabiola Uberti (Italexit)

Giovanna Giugni (Italia Sovrana e Popolare)

Susanna Fantini (Vita)

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio di Trento

Andrea De Bertoldi (FDI, Lega Salvini, Forza Italia, Noi Moderati)

Sara Ferrari (PD, +Europa, Verdi, Sinistra Italiana)

Lorenzo Ossanna (Patt Svp)

Alessia Tarolli (Azione – Italia Viva)

Rudi Tranquillini (Movimento 5 Stelle)

Ivo Cestari (Unione Popolare)

Gianfranco Merlin (Italia Sovrana e Popolare)

Martina Battan (Italexit)

Collegio di Rovereto

Michela Calzà (PD, +Europa, Verdi, Sinistra Italiana)

Vanessa Cattoi (FDI, Lega Salvini, Forza Italia, Noi Moderati)

Elena Albertini (Patt Svp)

Roberto Sani (Azione – Italia Viva)

Maurizio Dal Bianco (Movimento 5 Stelle)

Irene Castellani (Unione Popolare)

Tommaso Pappalardo (Vita)

Michele Berti (Italia Sovrana e Popolare)

Maurizio Bisoffi (Italexit)

CAMERA – LISTINI PROPORZIONALI

PD: Sara Ferrari, Luca Zeni, Sara Endrizzi

AZIONE – ITALIA VIVA: Massimiliano Mazzarella, Rita Zabanini, Doriano Valter

ALLEANZA VERDI SINISTRA: Roberta Rigamonti, Mirko Carotta, Renza Bollettin

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS: Grazia Francescatti, Francesco Alberti, Patrizia Rigotti

+ EUROPA: Fabio Valcanover, Uta Radakovic, Matthias Cologna

FRATELLI D’ITALIA: Alessia Ambrosi, Marco Galateo, Francesca Gerosa

PATT-SVP: Dieter Steger, Daiaqna Boller, Mauro Agosti

ITALEXIT: Stefano Puzzer, Concetta Caschetto, Gennaro Brancaccio

LEGA: Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Filippo Maturi

FORZA ITALIA: Valentina Vezzali, Luigi Masato, Bruna Cunaccia

NOI MODERATI: Antonella Biancofiore, Maurizio Perego, Tiziana Piccolo

MOVIMENTO 5 STELLE: Rudi Tranquillini, Monica Pizzuto, Maurizio Dal Bianco

ITALIA SOVRANA E POPOLARE: Maria Cristiano, Federico Monegaglia, Maria Rosa Avellino

VITA: Renate Holzesein, Francesco Cesari, Eliana Pecorari