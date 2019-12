EDOARDO RASPELLI * “ DREAMING NIGHT FOR CHILDREN “: « ASTA DI BENEFICENZA A FAVORE DEI REPARTI DI ONCO-EMATOLOGIA PEDIATRICA DI PAVIA E TARANTO »

Fino al 17 dicembre l’iniziativa ALL’ASTA PER BENEFICENZA 35 “EXPERIENCE” INCONTRI DIVERSI ED ESCLUSIVI CON I VIP DI SPORT SPETTACOLO TV GASTRONOMIA

A favore dei reparti di onco-ematologia pediatrica di Pavia e Taranto: al concerto con Manuel Agnelli ,sul set con Ricky Tognazzi e Simona Izzo, un caffè con Cristina Capotondi, a Coverciano con la Nazionale di Calcio,una caricatura da Vauro, due lezioni a”Ballando con le stelle”,in cucina a Bologna con Bruno Barbieri , al gattile di Galliate con Maura Anastasia, in due a pranzo al Pescatore di Canneto sull’Oglio con Edoardo Raspelli…

AL VIA IL 1° DICEMBRE SU CHARITY STARS Al link charitystars.com/soleterre2019

Dopo il grande successo dell’anno scorso, con una raccolta di circa 30 mila euro, quest’anno la DREAMING NIGHT FOR CHILDREN torna con una veste completamente nuova.

Il 17 dicembre si terrà all BOGA SPACE di Milano (via Rota angolo via Seprio – ingresso gratuito – dalle 16 alle 19) il primo DREAMING CHARITY SHOP: un evento di solidarietà inclusivo e aperto al pubblico, uno speciale mercatino natalizio di beneficenza nel cuore di Milano, con l’obiettivo di permettere a tutti di supportare nel proprio piccolo Fondazione Soleterre. Molti gli oggetti donati da aziende amiche, che vanno dall’oggettistica, al luxury e al food, al fine di contribuire alla raccolta fondi. L’evento celebra l’ASTA DEI SOGNI (organizzata, così come il Dreaming Charity Shop, da Soleterre e Action Agency di Manuela Ronchi), al via il 1° dicembre sulla piattaforma specializzata nelle attività di raccolta fondi no profit CHARITY STARS. L’asta è online al link charitystars.com/soleterre2019 .

Grandi personaggi che hanno fatto la differenza nel proprio campo donano il proprio tempo all’asta, mettendosi a disposizione per una serie di dreaming experience uniche. Un “doppio” regalo di Natale, sia perché ci permette di veder realizzato il sogno di chi lo riceve, ma anche perché la cifra va a contribuire al Programma Grande Contro Il Cancro, nello specifico nei reparti di onco-ematologia pediatrica di Pavia e Taranto. Il programma vuole sostenere le famiglie con bambini malati di cancro costrette a lasciare la propria città e il lavoro per seguire il figlio nelle cure: ciò significa aiutarle con un contributo mensile per coprire le spese di viaggio, l’alloggio, i beni di prima necessità e fornire loro tutta l’assistenza psicologica di cui hanno bisogno sia in ospedale sia a domicilio una volta terminate le cure.In 11 edizioni di Dreaming Night For Children sono stati raccolti oltre 180 mila euro.

Madrina del progetto la storica testimonial Natasha Stefanenko . Questi i 35 “lotti” dell’ASTA DEI SOGNI, che è possibile aggiudicarsi proprio fino al 17 dicembre: EXPERIENCE IN CUCINA

· CHIARA MACI EXPERIENCE

Aggiudicati, insieme a due amici, una cooking class esclusiva insieme alla prima food blogger italiana, alla scoperta delle sue dritte e dei suoi segreti. · EDOARDO RASPELLI

EXPERIENCE Occasione esclusiva di pranzare (con un accompagnatore) al celeberrimo ristorante Dal Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mantova) insieme a uno dei più celebri critici gastronomici nonché giornalista, conduttore televisivo e scrittore. La famiglia Santini, dal canto suo, ha deciso di dare il proprio fattivo contributo offrendo i menu alla coppia che si aggiudicherà l’asta.

· ERNST KNAM EXPERIENCE Incontra il Maestro Knam e impara i suoi segreti per realizzare torte e cioccolatini prelibati in un corso esclusivo di due ore insieme a lui, nella sua scuola di cucina.

·

CHEF BRUNO BARBIERI EXPERIENCE Aggiudicati la possibilità unica di incontrare lo Chef Barbieri e di vederlo all’opera, cenando (con un accompagnatore) al suo bistrot bolognese Fourghetti.

· CHEF ROBERTO VALBUZZI EXPERIENCE Insieme alla tua famiglia, vai a fare la spesa con lo Chef Roberto Valbuzzi, dal 2018 parte del trio di conduttori e giudici di Cortesie per gli Ospiti, in onda su Real Time; lo Chef vi spiegherà le caratteristiche dei prodotti, come sceglierli e come abbinarli al meglio.

· GNAMBOX EXPERIENCE

Aggiudicati uno shooting con GNAMBOX. Potrai recarti a casa loro e assistere allo shooting di una delle loro ricette e imparare tutti i trucchi per fotografare il cibo e rendere super appetitosa una foto.

· WINE TASTING EXPERIENCE – con Paolo Basso Aggiudicati un esclusivo wine tasting privato per massimo 15 persone con Paolo Basso, Miglior Sommelier del Mondo 2013, alla scoperta dei segreti di alcuni dei vini più pregiati.

EXPERIENCE IN MUSICA, TV, CINEMA E TEATRO

· MANUEL AGNELLI EXPERIENCE – entro il 9 dicembre

Già disponibile al link https://www.charitystars.com/product/incontra-manuel-agnelli-e-assisti-al-suo-concerto-it

Assisti insieme a un amico al soundcheck e alle ultime prove prima del suo concerto “An Evening With Manuel Agnelli”, un appuntamento intimo e confidenziale con il frontman della band che ha segnato la storia della musica indipendente in Italia. Musica, letteratura, poesia e cover insieme a Rodrigo d’Erasmo, il 10 dicembre al Teatro Arcimboldi di Milano. · CRISTIANA CAPOTONDI EXPERIENCE

Incontra Cristiana Capotondi (attrice, regista e doppiatrice italiana, nominate due volte per il David di Donatello) e prendi un caffè con lei, per scoprire I segrwti del suo lavoro e del mondo del cinema. · NATASHA STEFANENKO EXPERIENCE

Incontra Natasha Stefanenko, storica testimonial Soleterre, per una speciale cena in un ristorante russo.

· BALLANDO CON LE STELLE EXPERIENCE – con Sara Vaira Assicurati un invito per te e un accompagnatore per trascorrere la giornata negli studi Rai di Ballando con le Stelle, scoprire i “dietro le quinte” del celebre programma tv, assistere alle prove generali e incontrare il cast di Stelle insieme a Sara Vaira, membro del corpo docenti.

· GLI AUTOGOL EXPERIENCE

Incontra il famoso trio comico, in onda tutti i weekend su Radio 105 con il programma “105 AUTOGOL”, e vivi un’esperienza nel backstage insieme a loro, per una mattinata all’insegna di risate e parodie.

· PIO E AMEDEO EXPERIENCE – a Roma e a Milano

Incontra il duo comico, divenuto famoso per la serie “Emigratis” su Italia 1, prima del loro show “La Classe non è Qua” al Teatro degli Arcimboldi (Milano) e al Teatro Sistina (Roma). · YOUTUBE EXPERIENCE – con Guglielmo Scilla/Willwoosh

Incontra Guglielmo Scilla/Willwoosh, uno dei più celebri content creator italiani, e aggiudicati la possibilità di partecipare a uno dei suoi prossimi video. · MATTEO MARKUS BOK EXPERIENCE

Incontra per una pizza Matteo Markus Bok, cantante idolo delle più giovani, con centinaia di migliaia di follower sui social e milioni di visualizzazioni su YouTube. · CINEMA EXPERIENCE – con Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Aggiudicati la possibilità di incontrare la coppia più famosa e affiatata del cinema e del teatro italiani sul set del suo prossimo capolavoro cinematografico, alla scoperta di tutti i segreti professionali dei due attori, registi e sceneggiatori simbolo del nostro Paese.

· PODCAST EXPERIENCE – con Andrea Piovan Incontra Andrea Piovan, la conosciutissima voce di Live – Non è la D’Urso, entra con lui in studio di registrazione alla scoperta dei segreti del mondo del doppiaggio e realizza con lui un podcast personalizzato.

· TONY & ROSS EXPERIENCE

Incontra nel Dietro le quinte del loro programma i due “compagni di cuffie” a Radio 105 che, da molti anni, ogni mattina ci conducono nelle notizie di attualità, ci fanno ridere e ascoltare buona musica. EXPERIENCE IN SPORT

· GRANDE CALCIO EXPERIENCE – con Pierluigi Collina Incontra uno dei più celebri arbitri di calcio italiani nella sua Forte dei Marmi, per un pranzo nello stabilimento balneare che frequenta abitualmente, alla scoperta dei segreti di uno degli sport più amati e alla ricerca degli aneddoti e delle emozioni legati alle partite più importanti che ha arbitrato. · PADEL EXPERIENCE – con Demetrio Albertini

Sfida i tuoi amici sul campo da padel, lo sport di successo del momento, in coppia con il “metronomo” e “cervello” della Nazionale Italiana e del Milan Demetrio Albertini.

· GOLF EXPERIENCE – con Matteo Manassero Incontra Matteo Manassero, detentore del record come più giovane vincitore dell’European Tour e più giovani vincitore del BMW PGA Championship, e impara i segreti per migliorare il tuo swing e affrontare al meglio le difficoltà del campo. · DANCE EXPERIENCE – con Anastasia Kuzmina Incontra una delle ballerine del corpo docenti di Ballando con le Stelle e aggiudicati due lezioni con lei.

· COVERCIANO EXPERIENCE – con la Nazionale Italiana Regalati una giornata indimenticabile a fianco dei giocatori della Nazionale Italiana tra foto, autografi, visita al Museo del Calcio, la possibilità di assistere agli allenamenti e molto altro ancora. Esperienza valida per un massimo di 12 persone.

· SCI EXPERIENCE – con Karen Putzer

Trascorri una giornata sulle piste adiacenti al Lago di Carezza con la campionessa di Sci Karen Putzer, una delle sciatrici italiane più vincenti della storia.

· APNEA PROFONDA EXPERIENCE – con Umberto Pelizzari

Aggiudicati una lezione di apnea one to one con il pluriprimatista mondiale e conduttore tv Umberto Pelizzari. · MASCOTTE EXPERIENCE Scendi in campo a San Siro, tempio italiano del calcio, come mascotte in occasione del match Milan – Empoli. EXPERIENCE IN VIAGGIO

· LUPI DI MARE EXPERIENCE – con il Capitano Mauro Pelaschier Aggiudicati un weekend per massimo 6 persone in barca a vela, nella splendida cornice del Golfo di Lerici, tra Porto Venere e Le Grazie; due giorni a bordo di un’imbarcazione d’epoca per imparare a veleggiare nel rispetto del mare insieme al Capitano Mauro Pelaschier.

· SANTA MARINELLA EXPERIENCE – con la Principessa Sofia Odescalchi

Scopri le bellezze di Santa Marinella, soprannominata la Perla del Tirreno, elegante stazione balneare d’élite, insieme alla Principessa Sofia Odescalchi: un’experience unica che unisce natura, storia e moda insieme alla discendente di un’importante e aristocratica famiglia romana (che tra i suoi avi vanta anche Papa Innocenzo XI), amante della moda e dello spettacolo e volto noto della tv (da Pechino Express a Forum).

*

ALTRE EXPERIENCE

· INTERIOR DESIGN EXPERIENCE – con Diego Thomas Scopri i segreti dell’interior design con Diego Thomas, dal 2018 parte del trio di conduttori e giudici di Cortesie per gli Ospiti, in onda su Real Time, per trasformare la tua casa con stile ed eleganza. · COMPLETO ELEGANTE TAYLOR MADE EXPERIENCE – con Fabio Attanasio

Incontra Fabio Attanasio, contributor per testate italiane e internazionali come Gq Italia, Fashion Illustrated e Arbiter, e insieme a lui realizza l’abito da perfetto gentleman che più ti rappresenta.

. ALESSI EXPERIENCE

Aggiudicati una giornata nella “Fabbrica dei Sogni”, insieme a un amico, per visitare il luogo da cui sono uscite leggendarie creazioni. Pranzo nel ristorante dell’azienda, visita allo stabilimento produttivo e alla collezione privata del Museo, alla scoperta di contributi di designer come Achille Castiglioni, Ettore Sottsass, Stefano Giovannoni e Richard Sapper.

· ANDREA CASTRIGNANO EXPERIENCE

Incontra l’architetto Andrea Castrignano, dal 2011 autore e protagonista di programmi come “Cambio Casa, Cambio Vita!” e autore di diversi libri, visita il suo studio e vai a pranzo con lui per scoprire come lavora un architetto e tutti i dietro le quinte di un programma tv.

· PET THERAPY EXPERIENCE – con Maura Anastasia

Incontra l’attrice Maura Anastasia, “Amica degli Animali” per antonomasia, curatrice di diverse rubriche di settore sul settimanale Ora e altre riviste, e fatti accompagnare presso il Parco terapeutico di Galliate di cui è madrina. · VAURO EXPERIENCE

Aggiudicati una vignetta con la tua caricature disegnata da Vauro Senesi, una delle matite più irriverenti in Italia.

All’asta il pranzo di coppia con Raspelli offerto dal Pescatore di Canneto sull’Oglio

Sarà devoluto interamente in beneficenza il ricavato dell’asta per il menu con Edoardo Raspelli al Pescatore di Canneto sull’Oglio (Mantova). La famiglia di Antonio Santini,infatti,ha deciso di offrire gratuitamente le leccornìe del pranzo ai due vincitori dell’asta.

*

Questo il menu, salvo variazioni dovute alla stagione:

-aperitivo con stuzzichini

-terrina di astice con caviale Oscietra Royal ed olio extra vergine toscano

-tortelli di zucca

-lasagnette di reale di scottona di razza Aubrac al timo cime di rapa e senape in grani

-orata con salsa ai limoni di Sorrento e verdure di stagione

-petto d’anatra all’aceto balsamico tradizionale di Modena e mostarda di frutta

-formaggi italiani

-dolce

-piccola pasticceria

In abbinamento al tutto,aperitivo e tre vini diversi.

Ma come si mangia al Pescatore ? Qual è l’atmosfera in uno dei più celebri ristoranti italiani nel mondo ?! Ecco quanto scrisse Edoardo Raspelli:

Tre coppie, due di sposi ed una di fratelli; tre generazioni, sei cuori per un capolavoro. Bruna e Giovanni Santini sono stati i fondatori, l’ anima del Pescatore di Canneto sull’ Oglio che, negli anni, da piacevole trattoria per il fuori porta è diventato faro, lume mondiale di cucina del Tricolore. Poi ci sono il loro figlio Antonio e sua moglie Nadia che agli insegnamenti della suocera tra i fornelli ha unito passione attenzione umiltà un cuore grande così e tanto acume. Ultimi ma non ultimi i due figli della coppia: Alberto che(dopo la laurea in economia ed i corsi di sommelier) gira per la sala con padronanza e bravura pari a quella del padre, e Giovanni che (dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari) è entrato in cucina ed ora lavora ad un progetto sull’allevamento dei bovini di razza Aubrac assieme al macellaio Massino Zani.

Questa la struttura umana del Pescatore,che non solo è ai vertici della ristorazione lombarda ed italiana, ma che è sempre più bello. Negli anni, all’ingresso sul retro, nel piccolo verde parcheggio fiorito, si è aggiunto il resto del quadrilatero dei muri di questa antica cascina lombarda: si è eliminato qualche pezzo cadente e si messo a posto tutto il resto che oggi è uno splendore: perché, mollemente seduti nella grande sala tutta a vetrate, la vista, oggi, spazia fino in fondo. Laggiù non si costruirà, non si creeranno barriere o strutture e spazi ulteriori, pericolo per la qualità di quello che qui trovate: avrete solo spazi più grandi e più comodi e,ancora, tanto silenzio . Chi mai vi farà andare via?

E non vi manderanno certo via i piatti, portati con classe eleganza bravura raffinatezza e senso della misura da patron e dipendenti uniti in una squadra di assi . E saranno assi anche i piatti, della tradizione e della fantasia, che vi arriveranno: composta di pomodoro e melanzane, sensazionali ed originali ostriche allo champagne,anguilla e pesciolini in carpione al profumo d’ arancia, porcini e fegato di vitello al rosmarino, zuppa di fagioli zolfini e tonno, zuppa di lumache porcini farfalle di pasta verdure e tartufo, tortelli di burrata pugliese e Parmigiano Reggiano, anguilla del lago alla griglia,maialino di Cinta Senese al forno,grandi dolci e piccola pasticceria fatta due volte al giorno. Che cosa volete di più dalla vita?

*

Edoardo Raspelli