EBTER – EBTT * TRENTINO: DEFIBRILLATORI: NICOLODI ED LARGHER, « OFFRIREMO GRATUITAMENTE AGLI ASSOCIATI UNA SESSIONE DI PRIMO SOCCORSO, CON ABILITAZIONE ALL’USO »

L’Ente Bilaterale del Terziario Trentino – EBTER e l’Ente Bilaterale Turismo del Trentino – EBTT offriranno gratuitamente ai loro associati la possibilità di fare il corso di primo soccorso con l’abilitazione all’uso del defibrillatore.

In Italia, ogni anno, circa settantamila persone perdono la vita a causa di un arresto cardiaco e senza defibrillazione il tasso di sopravvivenza è solo del 2-3 per cento. Nelle città con una rete di defibrillatori automatici esterni (DAE), si stima una sopravvivenza del 36 per cento che potrebbe raggiungere il 50-60 per cento diffondendo le competenze di base di primo soccorso e dell’uso del defibrillatore. La tempestività nell’intervento aumenta sensibilmente la possibilità di salvare una vita.

Considerando l’aumento dei DAE che vengono posizionati nei paesi e nelle città, l’Ente Bilaterale del Terziario Trentino e l’Ente Bilatera Turismo del Trentino hanno deciso di dare la possibilità ai loro iscritti di fare gratuitamente il corso di formazione di primo soccorso con l’abilitazione all’uso del defibrillatore e i dettagli dei corsi verranno inseriti in autunno sui rispettivi siti web.

Valter Nicolodi – Presidente EBTER:”Come Enti abbiamo un’ottima occasione di poter coinvolgere molte persone dislocate sul territorio Trentino e dare un messaggio di civiltà e di buonsenso. Pensando inoltre ad un fututo inserimento dei DAE nelle aziende, è importante che i lavoratori e i datori di lavoro siano formati”.

Walter Largher – Presidente EBTT:”Il nostro intervento vuole essere un segnale di attenzione verso il territorio, i cittadini ed i lavoratori, ma anche verso i turisti che visiteranno il Trentino che da domani sarà un po’ più sicuro”.