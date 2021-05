DORFMANN (PPE) * POLITICA AGRICOLA COMUNE: « IMPORTANTE DARE PIÙ SOSTEGNO ALLE ZONE SVANTAGGIATE E PREMIARE GLI AGRICOLTORI CHE VIVONO DEL PROPRIO MESTIERE »

Dorfmann alla fase finale dei negoziati sulla PAC. Inizia oggi a Bruxelles la fase finale dei negoziati sulla nuova politica agricola comune (PAC), che vedono al tavolo Parlamento europeo, Consiglio dei ministri dell’Agricoltura e Commissione europea.

L’eurodeputato sudtirolese Herbert Dorfmann prenderà parte alle discussioni con i ministri dell’Agricoltura, in quanto rappresentante del Partito popolare europeo.

“Le trattative toccano temi fondamentali, anche per l’agricoltura della nostra regione. Per me è soprattutto importante che si raggiunga una distribuzione più equa dei fondi agricoli. Ciò vuol dire che le aziende agricole di piccole e medie dimensioni devono essere prese in maggiore considerazione. Inoltre, è importante dare più sostegno alle zone svantaggiate e premiare gli agricoltori che vivono del proprio mestiere e non sono solo proprietari di terreni agricoli”, afferma Dorfmann.

I negoziati dovrebbero durare fino a domani, mercoledì, ma potrebbero eventualmente protrarsi fino a giovedì.