DONALD TRUMP (SOCIAL TRUTH) * «HO VINTO LE ELEZIONI CONQUISTANDO TUTTI I SETTE STATI INDECISI, RENDEREMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE»

Ho vinto le elezioni presidenziali a valanga, ho vinto TUTTI I SETTE STATI INDECISI, IL VOTO POPOLARE E TUTTI I CINQUANTA STATI SPOSTATI A REPUBBLICANI, un record, e ora ho i migliori numeri nei sondaggi che abbia mai avuto. I democratici, guidati da perdenti distrutti come James Carville, la cui debolezza mentale e fisica sta impazzendo e non sa proprio cosa fare. Hanno perso la loro sicurezza e il loro spirito – Hanno perso la testa! Avremo grandi VITTORIE per il nostro Paese e RENDERE L’AMERICA DI NUOVO GRANDE. Sta già accadendo e diventerà più grande e migliore che mai!

I won the Presidential Election in a landslide, won ALL SEVEN SWING STATES, THE POPULAR VOTE, AND ALL FIFTY STATES SHIFTED REPUBLICAN, a record, and now I have the best polling numbers I’ve ever had. The Democrats, run by broken down losers like James Carville, whose weak of mind and body, are going crazy, and just don’t know what to do. They have lost their confidence and spirit – They have lost their minds! We are going to have big WINS for our Country, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN. It’s already happening, and will get bigger and better than ever before!