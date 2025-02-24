Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

DONALD TRUMP (SOCIAL TRUTH) * APPLE: «HA APPENA ANNUNCIATO UN INVESTIMENTO DA 500 MILIARDI DI DOLLARI, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.04 - lunedì 24 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN  INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

 

APPLE HA APPENA ANNUNCIATO UN INVESTIMENTO RECORD DA 500 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA. IL MOTIVO, LA FEDE IN QUELLO CHE STIAMO FACENDO, SENZA IL QUALE, NON INVESTIRANNO DIECI CENTESIMI. GRAZIE TIM COOK E APPLE!!!

 

///

APPLE HAS JUST ANNOUNCED A RECORD 500 BILLION DOLLAR INVESTMENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE REASON, FAITH IN WHAT WE ARE DOING, WITHOUT WHICH, THEY WOULD’NT BE INVESTING TEN CENTS. THANK YOU TIM COOK AND APPLE!!!

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.