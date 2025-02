DONALD TRUMP (SOCIAL TRUTH) * APPLE: «HA APPENA ANNUNCIATO UN INVESTIMENTO DA 500 MILIARDI DI DOLLARI, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA»

17.04 - lunedì 24 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

APPLE HA APPENA ANNUNCIATO UN INVESTIMENTO RECORD DA 500 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA. IL MOTIVO, LA FEDE IN QUELLO CHE STIAMO FACENDO, SENZA IL QUALE, NON INVESTIRANNO DIECI CENTESIMI. GRAZIE TIM COOK E APPLE!!!

///

APPLE HAS JUST ANNOUNCED A RECORD 500 BILLION DOLLAR INVESTMENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THE REASON, FAITH IN WHAT WE ARE DOING, WITHOUT WHICH, THEY WOULD’NT BE INVESTING TEN CENTS. THANK YOU TIM COOK AND APPLE!!!