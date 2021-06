DOLOMITI SUPERSKI * SPORT: « LA PLURICAMPIONESSA DI SCI ALPINO SOFIA GOGGIA ASSAGGIA LE DOLOMITI IN MTB, SFRECCIANDO A VALLE SUGLI ENTUSIASMANTI TRAILS DELLA PLOSE »

Il 9 giugno scorso, la pluricampionessa di sci alpino, Sofia Goggia, ha fatto visita alle Dolomiti, questa volta però in sella alla sua Mountainbike, sfrecciando a valle sugli entusiasmanti trails della Plose.

La star dello sci bergamasca ha accettato l’invito di Dolomiti Superski e del proprio partner safety, Dainese, e assieme all’esperto di MTB, nonché influencer e guida Stefano Udeschini è andata alla scoperta del vasto mondo di trails e parks della Dolomiti Bike Galaxy, l’offerta estiva di Dolomiti Supersummer, dedicata agli amanti delle ruote grasse: più di 450 km di tracciati dedicati, oltre 24.000 m di dislivello in discesa e 118 impianti di risalita che permettono di ripetere i trails a piacere senza dover faticare in salita. “Io amo la MTB perché ti permette di fare dei giri fantastici, oltra ad essere per me un ottimo modo per allenare la reattività sui percorsi veloci e tortuosi. E poi mi dà sempre tanta adrenalina.

Un giorno all’insegna del divertimento e con un panorama come quello delle Dolomiti, riesco a staccare la spina” così una visibilmente carica Sofia Goggia tra una discesa e l’altra sui trails del Bike Park Plose sopra Bressanone (BZ), uno degli hotspot della Dolomiti Bike Galaxy. Ovviamente, Sofia Goggia era completamente attrezzata con tutti i sistemi di sicurezza forniti da Dainese per la MTB, come lo è in inverno per lo sci alpino.

“È importante dare molta attenzione al fattore sicurezza, in qualsiasi sport. Tanto più dove la velocità la fa da padrone. Lo sport è bellissimo, ma va sempre svolto in sicurezza” così Sofia Goggia, che ha potuto godere del fantastico panorama delle Odle, dell’ottima cucina altoatesina in una baita in quota e dei consigli pratici di Stefano Udeschini, grande esperto di MTB. La visita di Sofia Goggia sulle Dolomiti è stata accompagnata da un team di SKY Tv, che produrrà una feature e la metterà in onda prossimamente.

Dolomiti Supersummer mette a disposizione 118 impianti di risalita nelle 12 aree vacanza delle Dolomiti, fruibili con un'unica tessera in diversi tagli, che permette di assaporare 450 km di trails dedicati alle MTB, per tutti i livelli di perizia.