DOLOMITI SUPERSKI * SPORT INVERNALI: « INAUGURATA LA “ATOMIC SKI ARENA PRÉ DA PERES” A PASSO FURCIA, NEL COMPRENSORIO DI KRONPLATZ-PLAN DE CORONES »

La partnership tra Dolomiti Superski e Atomic, lanciata già lo scorso anno, si concretizza in un nuovo progetto denominato “branded slopes”. Si tratta della brandizzazione di una pista di particolare interesse all’interno dei comprensori di Dolomiti Superski, volta ad attirare l’attenzione degli utenti verso il prestigioso marchio sciistico austriaco e verso il programma di rewarding di Dolomiti Superski. Il progetto pilota presentato nei giorni scorsi è la “ATOMIC SKI ARENA Pré da Peres” a Passo Furcia nel comprensorio di Kronplatz-Plan de Corones.

“Mettendo in gioco le eccellenze dei due marchi, Atomic e Dolomiti Superski, vediamo per il progetto “branded slopes” un alto potenziale di sviluppo, dapprima per il progetto pilota e poi per altre piste in altri comprensori” dichiara Marco Pappalardo, direttore marketing di Dolomiti Superski. La pista nera “Pré da Peres Race” è stata allestita in maniera da trasmettere visivamente i due marchi principali, nonché il supporto di Plan de Corones attraverso Funivie San Vigilio Spa e Liski.

Su questa pista, che in passato ha ospitato gare di Coppa del Mondo di snowboard e gare di Coppa Europa di sci maschile, si allenano numerose nazionali di sci alpino e snowboard in quanto è una pista dalle caratteristiche tecniche adatte ed è sempre tra le prime di tutto il Dolomiti Superski ad essere agibile in autunno. Inoltre, grazie alla delimitazione centrale, la pista garantisce spazio per allenamenti a nazionali e sci club di alto livello, nonché la possibilità di organizzare gare ufficiali, di categoria, aziendali e private durante tutta la stagione invernale.

La “ATOMIC SKI ARENA Pré da Peres” è inserita nel programma di rewarding di Dolomiti Superski, che premia i propri sciatori con la possibilità di vincere ricchi premi nell’ambito dell’estrazione di fine stagione. Chi è registrato alla community online MyDolomiti e attiva la funzione tracking della APP Dolomiti Superski mentre scia sulla pista brandizzata a Passo Furcia, sblocca il badge Atomic. Questo si aggiungerà agli altri badges raccolti durante le sciate e contribuirà a determinare la categoria di merito raggiunta al termine della stagione sciistica. Più è alta la categoria di merito raggiunta, più sono interessanti i premi in palio. In aggiunta, la pista è anche al centro della puntata di Icarus, condotta da Peter Fill e con Werner Heel come ospite d’onore, che va in onda dal 14 febbraio scorso su vari canali SKY e Cielo.

“Siamo estremamente orgogliosi che quest’anno si sia concretizzato questo progetto che avevamo già impostato due anni fa, prima dell’arrivo della pandemia. Atomic, da sempre, ha a cuore la passione di tutti gli sciatori, soprattutto dei più giovani, che nel divertimento sognano di diventare un giorno campioni al pari di Goggia, Kilde, Shiffrin e altre stelle del Circo Bianco. “Atomic Ski Arena” è il primo passo di un’ampia e comune visione tra Atomic e Dolomiti Superski volta a dare risalto alle piste dall’anima race presenti nei vari comprensori dolomitici, di cui la Pré da Peres è il primo importante tassello. ” Damiano Basso – Marketing Manager Atomic Italia.

L’apertura ufficiale della “ATOMIC SKI ARENA Pré da Peres” si è svolta alla presenza in loco di Damiano Basso, marketing manager di Atomic Italia, Georg Mutschlechner, presidente di Funivie San Vigilio Spa in rappresentanza del consorzio Skirama Kronplatz-Plan de Corones e Diego Clara, responsabile media e PR di Dolomiti Superski.

Caratteristiche tecniche della “ATOMIC SKI ARENA Pré da Peres”:

Quota partenza: 2.035 m

Quota arrivo: 1.740 m

Dislivello: 295 m

Lunghezza: 830 m

Pendenza media: 32 %

Pendenza max.: 57 %

Pendenza min.: 32 %

Omologazione FIS per GS e SL