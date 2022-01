DOLOMITI SUPERSKI * CONFERENZA STAMPA: « INCONTRO CON IL MINISTRO DEL TURISMO GARAVAGLIA A PLAN DE CORONES, IL 23 GENNAIO ORE 11.00 »

18:00 - 19/01/2022

Plan de Corones e Dolomiti Superski invita alla conferenza stampa con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che si terrà domenica, 23 gennaio alle ore 11:00 presso la sala conferenze del museo Lumen in cima a Plan de Corones. Oltre al Ministro saranno presenti anche il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano – Arno Kompatscher, il Prefetto Dott. Vito Cusumano, il Presidente del HGV – Manfred Pinzger, il Presidente dell’IDM – Hansi Pichler, la Presidente ANEF – Valeria Ghezzi, e vari esponenti politici, funiviari nonché autorità locali.

Comunicato stampa del Ministero:

Un confronto sulla ripartenza del mondo della montagna invernale. L’incontro pone all’attenzione del Ministro gli investimenti effettuati durante la pandemia (per un valore approssimativo di 130 milioni di euro in tutto il Dolomiti Superski), in grado di coniugare l’efficienza dei servizi, la sostenibilità degli interventi e il ridotto impatto ambientale, nonché la capacità di poter garantire i massimi standard di sicurezza e sanità in linea con i protocolli contro la diffusione del Covid19. Infatti Dolomiti Superski ha introdotto un sistema di controllo Green Pass in grado di garantire un controllo capillare ed automatizzato per validare lo skipass.

Durante l’incontro vi sarà modo di porre in evidenza come, in Alto Adige, il turismo è il motore economico in grado di garantire l’occupazione, lo sviluppo e la cura del territorio mantenendo vive le zone montane.

NOTA IMPORTANTE:

La cima di Plan de Corones è ad un’altezza di 2.275 m. L’ambiente è un ambiente montano con neve preparata tecnicamente e a seconda delle condizioni meteorologiche può esserci neve fresca.

Si consiglia un abbigliamento da montagna/sci.

REGOLE COVID-19:

Per l’utilizzo degli impianti di risalita è necessario essere in possesso di un Green Pass rafforzato (Super Green Pass) ed indossare una mascherina di tipo FFP2 o superiore.

SICUREZZA:

Per l’accesso alla sala conferenze del Lumen e per ottenere un biglietto gratuito per la cabinovia (Riscone di Brunico) sarà necessario confermare via email i nomi dei partecipanti entro venerdì 21.01.22 al seguente indirizzo di posta elettronica: thomas.reiter@kronplatz.org . Consigliamo di prendere la cabinovia almeno 30 minuti prima dell’inizio della Conferenza Stampa.

