DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * “WINTER PARTNER“: « CONTINUA LA COLLABORAZIONE CON LE FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA, PER RENDERE INDIMENTICABILE L’ESPERIENZA SULLE MONTAGNE TRENTINE »

11:19 - 9/02/2022

Continua la partnership tra Aquila Basket e Funivie Folgarida Marilleva, azienda che da anni contribuisce a rendere indimenticabile l’esperienza sulle montagne trentine.

La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena è la più grande area sciabile del Trentino e offre mille occasioni per divertirsi ed emozionarsi sugli sci. Oltre 150 chilometri di piste, sempre innevate e ben battute, e 60 impianti di risalita che collegano la Val di Sole e la Val Rendena e le tre aree sciabili più amate e prestigiose: Folgarida Marilleva, Madonna di Campiglio e Pinzolo.

Andrea Nardelli, Responsabile Commerciale della Dolomiti Energia Trentino: «L’appartenenza al territorio di montagna è nel DNA di Aquila e per questo teniamo molto ad avere un Winter Partner come Funivie Folgarida Marilleva. Lo spirito sportivo e i valori che condividiamo ci permettono di lavorare al meglio per rendere l’esperienza sportiva e ricreativa sempre più emozionante, per adulti e bambini. È anche grazie a questa partnership che le ultime due stagioni sportive sono iniziate con una giornata di team building sul Torrente Noce a fare rafting. Questo a testimonianza che i nostri territori si possono vivere 365 giorni all’anno».

Cristian Gasperi, Direttore Generale di Funivie Folgarida Marilleva: «Abbiamo scelto di continuare la partnership con Aquila Basket perché, oltre a godere di visibilità nazionale ed europea, come noi, mette al centro le persone e il territorio. Funivie Folgarida Marilleva promuove il gioco pulito e l’attività sostenibile, le quali, assieme all’efficienza, costituiscono le caratteristiche principali di Aquila Basket».