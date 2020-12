DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * VOLLEY: « LA SQUADRA DI TRENTO CHIUDE AL TERZO POSTO LA REGULAR SEASON IN 7DAYS EUROCUP »

La Dolomiti Energia Trentino chiude al terzo posto la regular season in 7DAYS EuroCup.

Nel Round 10 di coppa i bianconeri vengono superati dalla capolista Herbalife Gran Canaria 56-67: nel gruppo F di Top 16 che si apre a gennaio Trento se la vedrà con Lokomotiv Kuban, Partizan Belgrado e una tra Malaga e Boulogne Metropolitans

TRENTO – La Dolomiti Energia Trentino chiude al terzo posto la regular season nel Gruppo D: il Round 10 va all’Herbalife Gran Canaria, che si impone 56-67 e certifica il passaggio alle Top 16 con il primato nel girone. Trento contro la corazzata spagnola paga a caro prezzo una prima metà di partita troppo lontana dagli standard abituali dei bianconeri per intensità e ritmo, e nel secondo tempo non riesce a concretizzare i suoi tentativi di rimonta nonostante una grande prova di squadra in difesa.

L’Aquila alle Top 16 sarà inserita nel gruppo F, dove se la vedrà con Lokomotiv Kuban, Partizan Belgrado e una fra Unicaja Malaga e Boulogne Metropolitans 92: le prime due classificate dopo le sei partite del girone saranno qualificate ai quarti di finale della 7DAYS EuroCup 2020-21.

La cronaca | Poco prima della palla a due il Cedevita vince a Patrasso complicando la corsa al primo posto dei bianconeri, ma il risultato degli sloveni costringe anche Gran Canaria a non poter perdere a Trento per mantenere la vetta. Il primo quarto così è subito di marca spagnola: Trento regge l’impatto dell’attacco ospite solo nei primissimi minuti (6-8) ma finisce per fare presto i conti con le mani caldissime di Shurna e Slaughter che ispirano il primo allungo gialloblù. L’attacco dei padroni di casa stenta a mettersi in moto, così la fisicità di Gran Canaria finisce per scavare subito un importante solco nel punteggio, ma una tripla del rientrante Maye nei pressi della sirena limita i danni e dopo 10’ i tabelloni della BLM Group Arena recitano 12-22.

Le triple di Martin e Forray provano a tenere a contatto i bianconeri anche quando Okoye e Shurna colpiscono a ripetizione dall’arco (25-33), ma in chiusura di quarto Gran Canaria torna ad accelerare raggiungendo il massimo vantaggio di serata proprio nei pressi dell’intervallo lungo (30-46).

Gli spagnoli sembrano poter stringere la presa sulla partita, ma i bianconeri anche orfani di Martin (fuori dopo un fastidio alla coscia avvertito sul finire di secondo quarto) e in una serata complicata si dimostrano comunque duri a morire: Browne e capitan Forray suonano la carica con un paio di stoccate da oltre l’arco, la difesa di Morgan e Sanders sale di colpi e permette ai bianconeri di restare in qualche modo aggrappati alla partita entrando negli ultimi 10’ (42-54).

Dopo aver concesso appena otto punti agli avversari nel terzo periodo, Trento si riporta anche sotto la doppia cifra di scarto e promette battaglia fino alla sirena: Browne firma il 53-61 a 5’ dalla fine, ma Beiran trova il fondo della retina con due triple consecutive proprio nel momento di massima necessità per i gialloblù. Sono i colpi vittoria: la Dolomiti Energia chiude la regular season al terzo posto.

Dolomiti Energia Trentino 56

Herbalife Gran Canaria 67

(12-22, 30-46; 42-54)

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO: Martin 7 (2/4, 1/1), Jovanovic ne, Pascolo (0/1), Conti 2 (1/4), Browne 12 (4/6, 1/1), Forray 8 (1/4, 2/6), Sanders 7 (3/5, 0/3), Mezzanotte (0/1, 0/1), Morgan 3 (0/5 da 3), Williams 9 (4/10), Ladurner 2 (0/2), Maye 6 (0/3, 1/2). Coach Brienza.

HERBALIFE GRAN CANARIA: Balcerowski 4 (2/4, 1/1), Okoye 10 (1/1, 2/7), Albicy ne, Slaughter 18 (3/6, 3/6), Shurna 11 (1/6, 3/7), Santana, Diop, Burjanadze 2 (1/2), Beiran 13 (2/3, 2/5), Stevic 2 (1/3). Coach Fisac.

Le parole di coach Nicola Brienza | «Non abbiamo cominciato la partita male come il punteggio poteva suggerire, nel primo quarto abbiamo sbagliato alcuni canestri facili che avrebbero potuto tenerci più a contatto: nel momento in cui non siamo stati brillanti però abbiamo pagato davvero tanto, soffrendo troppo. Di positivo c’è sicuramente il rientro con un minutaggio importante di Morgan e quello di Maye: dobbiamo fare meglio soprattutto in termini di qualità in attacco, perché troppo spesso non abbiamo concretizzato i nostri grandi sforzi in difesa, soprattutto nel secondo tempo. Non dobbiamo giocare solo sulle cose che ci riescono meglio e che ci vengono più naturali, dobbiamo essere più bravi a leggere le scelte delle difese avversarie e reagire di conseguenza: ora testa a Trieste per il match di domenica che sarà molto importante prima di due settimane senza partite ufficiali visto il turno di riposo nei giorni di Natale».

La prossima | Domenica sera i bianconeri saranno ospiti dell’Allianz Trieste nel posticipo del dodicesimo turno di campionato in Serie A UnipolSai: palla a due alle 20.45 all’Allianz Dome, diretta RAI Sport HD oltre che Eurosport Player. Il match contro i giuliani chiuderà le partite ufficiali dei bianconeri nell’anno solare 2020, visto che l’impegno successivo per l’Aquila sarà il 3 gennaio a Brindisi contro la capolista Happy Casa.