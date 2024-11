DOLOMITI ENERGIA TRENTINO * BASKET: «I BC WOLVES VINCONO IL ROUND 8 DI EUROCUP 88-83»

20.49 - martedì 12 novembre 2024

I BC Wolves vincono il Round 8 di EuroCup 88-83

Trasferta amara per i bianconeri che cedono nel finale punto a punto per 88-83 contro i BC Wolves. Non bastano la grandissima prestazione di Žukauskas con 21 punti e i 17 di Ford sommati ai 14 di Ellis. I bianconeri, prima della sosta FIBA, andranno a Pistoia per l’ottava giornata di LBA. Sono in vendita i biglietti delle prossime partite casalinghe dei bianconeri contro: Besiktas, Napoli e Gran Canaria. I biglietti sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Mawugbe mentre i Wolves rispondono con: Cowan, Zemaitis, Blazevic, Miniotas e Taylor.

Taylor segna i primi due punti dell’incontro dopo una palla recuperata e realizzando in contropiede. Cale risponde con una tripla frontale dopo una bellissima azione corale. Vilnius prova a prendere subito il largo grazie ai rimbalzi offensivi con sei punti in fila di Cowan e Miniotas. Trento fa un’enorme fatica in attacco e i Wolves vanno sul 10-3. L’ex Žukauskas sblocca i bianconeri con un’importante tripla dall’ala ma Vilnius gioca molto bene il Pick and Roll, muovendo bene la palla e trovando punti facili. Cale ancora da tre punti, Bayehe e Žukauskas riportano i bianconeri in perfetta parità a quota 13. Thurman segna una tripla da centrocampo sulla sirena e il primo quarto finisce 25-21.

Forray realizza il primo canestro del secondo quarto con un bel floater e Jordan Ford la pareggia in lunetta. Thurman continua a trovare la via del canestro arrivando a quota 10 dopo soli 11 minuti. Thurman segna ancora, ma Ellis risponde con un’inchiodata a due mani sopra al ferro per il 33-31. Žukauskas, con la tripla dall’angolo, regala il primo vantaggio del match ai bianconeri e con Cale, Trento vola sul +4 costringendo coach Magro al Timeout. Žukauskas segna due triple in fila e ancora una volta il coach di Vilnius è costretto a utilizzare il timeout sul 40-49. Il primo tempo termina 44-51.

Taylor segna una tripla difficilissima, Cowan fa 2/2 in lunetta e Blazic replica dopo il quarto fallo di Mawugbe. Ellis fa un’ottima difesa e poi segna il nuovo vantaggio dell’Aquila. I problemi di falli dei bianconeri e i rimbalzi offensivi lituani sono un problema e permettono ai Wolves di restare aggrappati in lunetta. Ford e Ellis portano Trento sul 53-59 ma Vilnius non ci sta e Andrews segna una tripla difficile sulla sirena. Thurman realizza due canestri sfruttando il suo grandissimo potere fisico e Galbiati chiama il timeout sul 60-61. Andrews segna un’altra difficile tripla per il nuovo vantaggio lituano e al 30’ il risultato è di 66-64.

Andrews segna due triple in fila e Galbiati chiama subito timeout sul 72-64. Lamb segna in uscita dal minuto di sospensione due in post basso, ma Taylor risponde dall’altra parte con un terzo tempo. Ford segna un gran canestro e Mawugbe replica per il 74-70; dopo una gran difesa, Žukauskas realizza un and 1 convertendo in lunetta. Andrews ancora dai 6.75 supportato da Jogela, riportano Vilnius sul +6. Trento prova a rientrare ma Andrews segna ancora una volta dall’angolo e, a 64 secondi dal termine, il punteggio dice 84-77. L’Aquila torna a -3 ma Andrews ma segna un difficile tiro dalla media e i BC Wolves vincono il match.

BC WOLVES VILNIUS 88

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 83

(25-21, 44-51; 66-64)

BC Wolves Vilnius: Cowan Jr 9, Brooks 4, Kariniauskas, Baslyk N.E, Miniotas 2, Marcinkevicius N.E., Andrews 23, Zemaitis 1, Thurman 18, Blazevic 14, Jogela 10, Taylor 7. Coach Magro.