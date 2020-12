DOLOMITI ENERGIA * NOVARETI: « COMUNE DI PERGINE VALSUGANA, DAL PRIMO GENNAIO 2021 LA SOCIETÀ ACQUISISCE IL RAMO D’AZIENDA RELATIVO AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS »

Novareti acquisisce il ramo d’azienda relativo al servizio di distribuzione gas nel Comune di Pergine Valsugana.

Dal 1°gennaio 2021 nel Comune di Pergine Valsugana le attività e le reti di distribuzione del gas saranno gestite dalla società Novareti, il principale operatore provinciale nel settore della distribuzione gas. L’attuale gestore STET, ha ceduto sia la titolarità degli impianti e delle reti di distribuzione del gas, sia la titolarità del ramo d’azienda destinato all’attività di distribuzione del gas. Con il perfezionamento dell’operazione nel bilancio di STET confluirà in permuta anche un capitale in azioni, che farà salire la quota di STET nel capitale sociale di Dolomiti Energia Holding al 3% circa. L’operazione è stata possibile grazie alla preventiva autorizzazione del Consiglio Comunale di Pergine Valsugana.

L’importante novità, non comporterà alcun costo o onere a carico dei cittadini che invece con questo accordo potranno beneficiare di sinergie positive unite alle solide competenze e ai servizi sviluppati negli anni da Novareti. Inoltre, la redditività proveniente dalla partecipazione societaria in Dolomiti Energia Holding, attesa per STET dopo l’operazione, garantirà nel lungo periodo dividendi più regolari ai Comuni soci, che quindi potranno programmare i propri investimenti, a vantaggio dei cittadini dell’Alta Valsugana.

A partire dal 1° gennaio 2021, per la segnalazione di guasti sulla rete di distribuzione gas ed emergenze nel Comune di Pergine sarà disponibile il numero verde gratuito di Novareti 800.289423.