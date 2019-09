DOLOMITI ENERGIA * MULTIUTILITY: « ASM TIONE PERFEZIONA IL CONFERIMENTO DEL RAMO D’AZIENDA CONCERNENTE L’ATTIVITà DI COMMERCIALIZZAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS »

ASM Tione perfeziona il conferimento del ramo d’azienda concernente l’attività di commercializzazione di energia elettrica e gas in Dolomiti Energia.

Oggi l’Azienda Servizi Municipalizzati di Tione ha perfezionato il conferimento del ramo d’azienda concernente l’attività di commercializzazione di energia elettrica e gas in Dolomiti Energia.

Pertanto dal 1°ottobre 2019 tutte le operazioni commerciali (attivazioni, modifiche, cessazioni contrattuali, fatturazione dei consumi, informazioni commerciali) relative alle forniture di energia in regime di Maggior Tutela e di gas per i clienti fino ad ora serviti da ASM saranno gestite dalla società Dolomiti Energia. Nei prossimi giorni verrà recapitata a tutti i clienti interessati una lettera con le informazioni e i dettagli relativi a questa importante novità, che in ogni caso non comporterà alcun costo aggiuntivo o onere a carico dei clienti.

A partire dal 1° ottobre 2019, per ogni esigenza riguardante la fornitura di energia elettrica i clienti potranno rivolgersi per informazioni e pratiche commerciali al numero verde di Trenta 800 990078.

Per quanto riguarda la fornitura di Gas Naturale, Dolomiti Energia mette a disposizione dei clienti privati il numero 800 030030 e per le aziende il numero 800 364364.

Per la segnalazione di guasti o emergenze energia elettrica non cambia nulla rispetto al passato.

Con l’occasione si ricorda che per qualsiasi necessità sono a disposizione i siti www.trenta.it (per i clienti energia serviti con il marchio Trenta), www.dolomitienergia.it (per i clienti gas) e lo sportello di via Stenico 11 a Tione aperto dalle 8.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì.