DOLOMITI ENERGIA * FESTA PATRONO « MERCOLEDì 5 AGOSTO CHIUSI GLI SPORTELLI DI VIA MANZONI A ROVERETO »

Dolomiti Energia: mercoledì 5 agosto chiusi gli sportelli di Via Manzoni a Rovereto. Mercoledì 5 agosto, in occasione della festa del Patrono della città, gli sportelli di Dolomiti Energia presso la sede di via Manzoni a Rovereto resteranno chiusi al pubblico.

A disposizione di clienti e cittadini i numeri verdi gratuiti: 800 030 030 per i clienti famiglia e 364 364 per i clienti impresa del mercato libero; 800 990 078 per il mercato tutelato.

Sempre attivo lo sportello online della società all’indirizzo www.sportelloclienti.it aperto 24 ore su 24, che permette di effettuare tutte le operazioni commerciali relative a fatture e contratti.