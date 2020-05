DOLOMITI ENERGIA * FASE 2: « DAL 3 GIUGNO RIAPRONO GLI SPORTELLI, ACCESSO SOLO SU APPUNTAMENTO »

Da mercoledì 3 giugno 2020 riaprono al pubblico gli sportelli di Dolomiti Energia. Il benessere e la sicurezza dei clienti e dei dipendenti sono una assoluta priorità per questo sono stati messi in atto i protocolli di sicurezza definiti dalle Autorità.

Gli sportelli riaprono rispettando le precauzioni per il contenimento dell’emergenza COVID-19, per questo ci sono nuove regole per l’accesso ai servizi: per evitare assembramenti si potrà recarsi agli sportelli Dolomiti Energia solo prenotando prima un appuntamento sul sito www.dolomitienergia.it o chiamando il numero verde 800 90 12 21, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16.

Anche per i clienti serviti nel mercato di maggior tutela con il marchio Trenta sarà necessario prenotare l’accesso al numero verde dedicato 800 90 13 30, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 e, solo per lo sportello di Pergine Valsugana, il numero 0461 1611099 attivo dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì.

La prenotazione darà la possibilità di entrare ad una sola persona per appuntamento, sarà obbligatorio indossare la mascherina e igienizzare le mani.

Si invitano comunque i clienti a privilegiare quando possibile i canali di contatto telefonici e online – informazioni sul siti www.dolomitienergia.it e www.trenta.it e che permettono di fare tutte le operazioni commerciali comodamente da casa.