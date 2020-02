DOLOMITI ENERGIA * CORONAVIRUS: « IN TRENTINO ACCESSI CONTINGENTATI AGLI SPORTELLI FINO AL 28 FEBBRAIO »

Dolomiti Energia desidera informare i propri clienti che in ottemperanza all’ordinanza emanata ieri dal Presidente della Provincia di Trento l’accesso agli sportelli clienti di Dolomiti Energia fino al 28 febbraio in Trentino sarà contingentato per evitare la permanenza di un numero elevato di persone in luoghi chiusi.

A partire dal 2 marzo gli sportelli saranno poi accessibili solo su appuntamento, prenotabile sul sito www.dolomitienergia.it. Se possibile si invitano i clienti a servirsi degli altri canali che rimangono normalmente attivi e disponibili per tutte le operazioni commerciali: lo sportello virtuale e il numero di telefono 800 030 030per i clienti famiglia e il numero verde 800.364.364 per le aziende. Per i clienti Trenta sarà invece disponibile esclusivamente il numero verde 800 990 078.

Foto: archivio Opinione