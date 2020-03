DOLOMITI AMBIENTE: COVID-19: « PROROGATA FINO AL 3 APRILE L’APERTURA PARZIALE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI MARCO DI ROVERETO »

Dolomiti Ambiente desidera informare i cittadini di Rovereto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in ottemperanza alle ultime disposizioni normative emanate dal Governo legate all’emergenza sanitaria in corso, è prorogata fino al 3 aprile l’apertura parziale del Centro di Raccolta di Marco di Rovereto, in località Mira, con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle 13.15 alle 18.15. Per informazioni rimane attivo il numero verde 800-847028, dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 16.45 e venerdì dalle 8.00 alle 12.45.