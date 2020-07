DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA – DIA * RELAZIONE 2° SEMESTRE 2019: « PROVINCIA DI TRENTO UTILIZZATA DALLA CRIMINALITÀ, CROCEVIA PER SOSTANZE STUPEFACENTI E MERCI ILLECITE »

La provincia di Trento, in ragione della sua posizione geografica, si presta ad essere utilizzata dalla criminalità italiana e straniera come crocevia per il traffico di sostanze stupefacenti e per le movimentazioni di merci illecite da e per altri Paesi europei. La gestione dei traffici di droga risulta appannaggio sia di soggetti stranieri, in particolare provenienti dall’area balcanica (albanesi, macedoni e bosniaci) e africani (marocchini, nigeriani, tunisini), sia di italiani.

Nel senso, tra le attività di maggiore rilievo del semestre in esame si segnala l’operazione “Carthago”, con la quale, il 19 settembre 2019, la Guardia di nanza ha disarticolato un’organizzazione criminale suddivisa in due sodalizi, costituiti da soggetti maghrebini e italiani, dediti al traffico internazionale di stupefacenti. Il primo sodalizio, di matrice marocchina, stabilmente radicato nelle province di Trento, Foggia e Potenza – in rapporti con esponenti della malavita di Cerignola (FG) ed Andria (BT) nonché con esponenti di un clan di Torre Annunziata (NA) – importava ingenti quantità di hashish e cocaina direttamente dal Marocco, dalla Spagna e dall’Olanda, per poi distribuirle, oltre che nella provincia di Trento, in Campania, in Puglia e nel Lazio.

Il secondo sodalizio, con basi operative nelle province di Trento e Bergamo, si approvvigionava di hashish e cocaina dal Marocco e dalla Spagna, rifornendo, oltre ai “mercati” di Trento e Bolzano, altre regioni italiane, tra cui la Lombardia.

Ed ancora, il 3 dicembre 2019, nell’ambito dell’operazione “Sommo poeta”, la Polizia di Stato di Trento ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 27 nigeriani facenti parte di un’associazione criminale – con ramificazioni a Casal di Principe (CE), Verona e Vicenza, – dedita al traffico, detenzione e spaccio di eroina, cocaina, hashish e marijuana. La droga veniva trasportata da “corrieri”, già confezionata in dosi o custodita in “ovuli”, per il successivo smercio nelle piazze di Trento, Rovereto ed Ala (TN). Il ricavato veniva, attraverso money transfer, trasferito in Nigeria, dove era reinvestito nell’acquisto o nella ristrutturazione di immobili.

Presente anche lo sfruttamento della prostituzione, praticato principalmente da soggetti di nazionalità cinese (all’interno di centri massaggi o in appartamenti), romena e nigeriana nei confronti di connazionali. Emblematica, in proposito, è l’operazione “Osso”, con la quale il 4 luglio 2019 i Carabinieri di Trento hanno disarticolato un sodalizio criminale multietnico. Tra gli arrestati gurano 2 donne cinesi, che ricoprivano il ruolo di maitresse, un soggetto della stessa nazionalità con compiti di cassiere e 3 italiani che avevano in locazione gli appartamenti dove le donne si prostituivano. Questi ultimi provvedevano anche ad assicurare l’utilizzo della rete internet per la gestione della clientela. L’indagine, che ha visto coinvolte oltre alla provincia trentina anche quelle di Milano ed Imperia, ha fatto emergere un giro d’affari di circa 20mila euro al mese, con giovani prostitute che venivano avvicendate in varie città d’Italia.