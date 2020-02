DIOCESI DI TRENTO * COMPLEANNO VESCOVO BRESSAN: TISI, « GRAZIE PER IL SERVIZIO CHE CONTINUI A SVOLGERE CON GENEROSITà E GRANDE DISCREZIONE »

Gli 80 anni di monsignor Bressan, pellegrino a Lourdes. Dal vescovo Lauro gli auguri della Chiesa trentina.

Gli auguri per i suoi ottant’anni, traguardati in questa domenica 9 febbraio, sono arrivati all’arcivescovo emerito di Trento Luigi Bressan direttamente a Lourdes, dove accompagna in queste ore il pellegrinaggio di Unitalsi, di cui è assistente nazionale.

All’altro capo del telefono l’arcivescovo Lauro che di prima mattina ha voluto trasmettere a monsignor Bressan a nome della Chiesa trentina, da lui guidata per diciassette anni, un messaggio affettuoso. “L’augurio – ha detto don Lauro – si accompagna al grazie per il servizio che lei, caro arcivescovo Luigi, continua a svolgere per la nostra Chiesa con umiltà, generosità e grande discrezione. Buon compleanno di cuore!”.