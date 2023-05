19.34 - lunedì 8 maggio 2023

Wolf: Parteileitung für neue Gesetzesinitiative

Die SVP-Leitung hat sich am heutigen Montagnachmittag für eine neue Gesetzesinitiative auf Landesebene zur Entnahme des Wolfes ausgesprochen. „Nachdem die Initiativen auf römischer Ebene nach derzeitigem Stand nicht zu einem zeitnahen Ergebnis führen werden, müssen wir handeln. Nämlich durch ein Landesgesetz, welche die verschiedenen notwendigen Schritte noch detaillierter beschreibt, damit eine Entnahme von Problemtieren möglich wird. Es gibt keine Alternative“, so SVP-Obmann Philipp Achammer.

Die Gesetzesinitiative wurde von der SVP-Leitung besprochen und soll nun in den Landtag eingebracht werden. „Wir haben ein geltendes Landesgesetz, jedoch ist ein Weiterkommen durch fehlende Gutachten der staatlichen Behörde ISPRA nicht möglich. Das soll sich nun ändern“, so Achammer, etwa indem Fristen klarer festgelegt werden. „Es geht inzwischen nicht mehr nur um den Schutz von Nutztieren, sondern spätestens nach dem tragischen Unglück im Trentino auch um jenen des Menschen. Und wir können es nicht hinnehmen, dass Menschen sich deshalb fürchten müssen.“

Jugendgewalt: Abschreckung und verpflichtende Sozialprojekte

Auch über die jüngsten Vorfälle von Jugendgewalt hat die SVP-Leitung debattiert. „Es ist vielmehr ein gesamtgesellschaftliches Thema, denn hinter den jüngsten Vorfällen steckt meist ein vollkommen fehlendes Elternhaus“, so der SVP-Obmann. Auf zweierlei Ebenen müsse gehandelt werden: „Durch Intervention der Ordnungskräfte, weil Straftaten nicht ohne entschlossene Konsequenz bleiben dürfen.“ Die Abschreckung müsse funktionieren. Auf der Ebene der Prävention müsse es unmittelbare, verpflichtende Sozialprojekte geben: „Wenn es Auffälligkeiten gibt, etwa in der Schule, muss sofort gehandelt werden.“ Auch Streetwork Projekte sollen deshalb forciert werden, so die gemeinsame Haltung des Gremiums.

Lupo: leadership del partito per una nuova iniziativa legislativa

Questo lunedì pomeriggio, la dirigenza dell’Svp si è espressa a favore di una nuova iniziativa legislativa a livello statale per l’allontanamento del lupo. “Poiché le iniziative a livello romano non porteranno a un risultato tempestivo allo stato attuale, dobbiamo agire. Vale a dire attraverso una legge statale, che descriva in modo ancora più dettagliato i vari passaggi necessari, affinché sia ​​possibile l’allontanamento degli animali problematici. Non ci sono alternative”, ha dichiarato il presidente dell’Svp Philipp Achammer.

L’iniziativa legislativa è stata discussa dalla dirigenza dell’Svp deve ora essere presentata al parlamento statale. “Abbiamo una legge statale applicabile, ma il progresso non è possibile a causa della mancanza di perizie da parte dell’autorità statale ISPRA. Questo dovrebbe cambiare ora”, afferma Achammer, ad esempio fissando le scadenze in modo più chiaro. “Non si tratta più solo di tutelare gli animali da allevamento, ma anche di tutelare le persone, al più tardi dopo il tragico incidente in Trentino. E non possiamo accettare che le persone debbano temerlo”.

Violenza giovanile: deterrenza e progetti sociali obbligatori

La dirigenza dell’Svp ha anche discusso dei recenti episodi di violenza giovanile. “Piuttosto, è un problema per la società nel suo insieme, perché dietro gli incidenti più recenti di solito c’è una casa dei genitori completamente scomparsa”, ha detto il presidente dell’Svp. Occorre agire su due livelli: “Attraverso l’intervento delle forze dell’ordine, perché i reati non devono rimanere senza conseguenze decisive”. Sul piano della prevenzione, devono esserci progetti sociali immediati e obbligatori: “Se ci sono anomalie, ad esempio a scuola, bisogna intervenire immediatamente”. Comitato.