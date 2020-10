DEPUTATI TRENTINI LEGA * FISCO: « OGGI SCATTANO 9 MLN DI CARTELLE ESATTORIALI, DA GOVERNO CONTE ENNESIMA VERGOGNA »

“Dal governo Conte l’ennesima vergogna. Oggi scatta l’invio di 9 milioni di cartelle esattoriali. In grandissima parte sono cartelle destinate a persone per bene, non delinquenti. Persone oneste che non riescono a pagare anche per colpa della crisi sanitaria. Prima di pensare a chiudere tutto, il governo dovrebbe bloccare l’invio di questi 9 milioni di cartelle esattoriali che rovineranno padri e madri di famiglia già in ristrettezze economiche ed in difficoltà nella gestione delle insidie della quotidianità in tempi di Covid-19. Da mesi la Lega chiede di evitare di far cassa alle spalle di italiani, già fortemente indeboliti sotto il profilo economico, evitando di inviare cartelle esattoriali in un momento di piena pandemia che ad oggi rende incerto il futuro di molte famiglie.

Questa settimana in commissione Bilancio della Camera il gruppo Lega ha riportato l’attenzione della questione al ministro Gualtieri in audizione per la Nota di aggiornamento al Def. Peccato che il ministro si sia limitato a ribadire che l’invio sarà graduale e che ci sarà la possibilità di rateizzare (come se ciò servisse a qualcosa visto che ad oggi molti italiani rateizzano anche il pagamento della spesa!). Un report pubblicato dalla Corte dei Conti conferma il dato di fatto che buona parte dell’evaso in Italia è ormai inesigibile: dei mille miliardi in cartelle esattoriali emesse dal Fisco nel periodo 2000-2019, mancano all’appello 954 miliardi di euro, dei quali soltanto 80 avrebbero concrete possibilità di essere recuperati. A fronte di questo dato di fatto, la Lega propone e ribadisce il saldo e stralcio: il contribuente paghi solo il 15% del dovuto e le famiglie e le imprese ricominceranno a vivere e lavorare sanando la loro posizione in modo sostenibile.

Invece oggi, nonostante le nostre proteste dentro e fuori il Parlamento, partono 9 milioni di cartelle esattoriali, il 73% delle quali sotto i mille euro: ecco la mossa del governo per fare cassa inserita nel decreto Agosto, nonostante le proteste della Lega, dell’opposizione e addirittura di pezzi della maggioranza stessa. E’ una vergogna. E l’ennesima dimostrazione che questo governo non capisce le difficoltà in cui versa la maggior parte degli italiani”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega: Vanessa Cattoi (componente della commissione Bilancio di Montecitorio), Diego Binelli, Martina Loss e Mauro Sutto.