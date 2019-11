DEPUTATI TRENTINI LEGA * DANNI DA FAUNA SELVATICA – MANIFESTAZIONE ROMA: « CONTINUEREMO LA NOSTRA BATTAGLIA NELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI ED IN AULA »

Agricoltura: deputati trentini Lega, a fianco coltivatori contro danni da fauna selvatica. “La delegazione trentina della Lega in Parlamento è stata al fianco degli agricoltori di Coldiretti che hanno manifestato oggi a Roma in piazza Montecitorio per protestare contro i danni da fauna selvatica all’agricoltura, in primis da cinghiali. Il problema dei danni da fauna selvatica, cresciuto negli anni, affligge oggi l’intero paese con gravi danni a colture e territorio.

Presenti alla manifestazione, assieme anche a numerosi agricoltori trentini, il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, e l’assessore Giulia Zanotelli, che hanno auspicato l’estensione dell’autonomia gestionale della fauna selvatica a tutte le regioni.

Sul palco si sono succeduti anche gli importanti interventi di Gianmarco Centinaio, ex ministro dell’agricoltura, che ha ricordato gli ostacoli posti dal ministro Costa, contro le necessità del mondo agricolo, vero difensore del territorio e dell’ambiente, e di Matteo Salvini che ha sostenuto con forza le richieste di Coldiretti, mettendo in evidenza l’incapacità del governo attuale di dare la svolta gestionale richiesta dagli agricoltori, vera forza propulsiva del paese, che non può essere messa in scacco da alcuni ‘ambientalisti da salotto’. Continueremo la nostra battaglia al fianco delle categorie dei produttori nelle commissioni parlamentari e in aula”.