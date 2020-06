DEPUTATI TRENTINI LEGA * CHIUSURE DOMENICALI: « BENE IL DISEGNO DI LEGGE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SULLA DISCIPLINA DELLE APERTURE »

“Esprimiamo soddisfazione in merito al disegno di legge della provincia Autonoma di Trento sulla ‘disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali’, così come emendato dalla seconda commissione permanente. Si tratta di una iniziativa importante, in linea con quanto proposto dalla Lega a livello nazionale dove un simile progetto è attualmente depositato in commissione Attività Produttive della Camera dei deputati. Auspichiamo che questo governo ne porti avanti i contenuti. Si tratta infatti di un tema che a Roma aveva inizialmente trovato una sostanziale trasversalità tra le forze politiche, seppur con talune differenze, emersa anche a Trento in fase di discussione del testo nella seconda commissione permanente. E’ dunque auspicio che tutto questo si traduca in un rapido e condiviso iter in sede di trattazione nel consiglio provinciale trentino, per giungere ad una rapida approvazione del disegno di legge in parola”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega: Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss e Mauro Sutto.