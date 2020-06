DEPUTATI LEGA TRENTINO * FASE 2 – SCUOLA: « A DIFFERENZA DI AZZOLINA CON LA GIUNTA FUGATTI DA OGGI FINO AL 18 GIUGNO RIPRENDE IL SEVIZIO PER BAMBINI DA ZERO A SEI ANNI »

Fase 2: deputati Lega Trentino, a differenza di Azzolina con giunta Fugatti da oggi sevizio per bambini zero sei anni.

“Dopo la maratona della Lega della settimana scorsa contro il decreto scuola del ministro Azzolina che lascia la scuola nel pieno caos non solo ora con gli esami ma anche per l’eventuale ripartenza a settembre e dimentica completamente la fascia dei bambini più piccoli zero-sei anni, in Trentino la Lega sostiene le famiglie ma in primis sostiene le esigenze dei nostri figli a riprendere i contatti con i loro coetanei attraverso quella sana socializzazione che tanto è mancata loro in questi mesi di isolamento.

A partire da oggi e fino al 18 giugno in Trentino la formazione zero-sei anni riprende dando la possibilità a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta di trovare soddisfatta la domanda (1 famiglia su 3 ha richiesto di aderire al servizio). Una grande occasione formativa che viene messa a disposizione dei bambini più piccoli totalmente dimenticati nei provvedimenti del governo nazionale giallo-fucsia ma che in Trentino, grazie alla sensibilità e all’attenzione della Giunta Fugatti, rimangono al centro dell’azione politica ed avranno l’occasione di riprendere le relazioni sociali con i loro coetanei bruscamente interrotte a causa di questo maledetto Coronavirus.

Sarà un’occasione anche per tutti gli insegnanti di rivedere le attività educative in vista della riapertura a pieno regime di settembre, un’opportunità che il governo nazionale centralista non ha colto ma che il buon governo autonomista della Lega in Trentino che amministra non si è lasciato sfuggire e che consente di essere i primi in Italia a riaprire scuole materne e nidi. Ovviamente auspichiamo che sindacati, insegnanti e tutte le parti coinvolte lavorino al meglio mettendo al centro le esigenze dei nostri figli perché si deve ripartire e per farlo è necessario che ci sia un unico obiettivo: garantire il servizio migliore soprattutto ai bambini più piccoli che sono il futuro di questo nostro Paese”.

Lo dichiarano i deputati trentini della Lega: Vanessa Cattoi, Diego Binelli, Martina Loss, Mauro Sutto.