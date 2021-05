DEPUTATI LEGA – ROMA * MINACCE A FUGATTI DA ANIMALISTI: « SOLIDARIETÀ A FUGATTI, IN UN PAESE DEMOCRATICO EPISODI DEL GENERE NON DOVREBBERO ACCADERE »

Esprimiamo totale solidarietà nei confronti del Presidente Maurizio Fugatti per le gravi minacce subite dagli animalisti che hanno costretto il Comitato per l’ordine e la sicurezza ad assegnargli la scorta. In un Paese democratico episodi del genere non dovrebbero accadere. Su fatti di questa gravità non può e non deve esistere doppiopesismo, ma ci auguriamo la piena condanna da parte di tutte le forze politiche.

Il Presidente Fugatti ha sempre agito bene e nel rispetto della legge sulla gestione dell’orso. I trentini conoscono il problema e la Lega continuerà a fare quanto promesso in campagna elettorale”.

Lo dichiarano i deputati della Lega Diego Binelli, Vanessa Cattoi, Martina Loss, Mauro Sutto e la senatrice della Lega Elena Testor.