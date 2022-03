DEPRETTO E GOI (FDI) * ON. RAMPELLI A MORI (TN): « GRANDE VICINANZA AL NOSTRO TERRITORIO ED AI MILITANTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA CRESCITA DEL PARTITO»

18.15 - lunedì 21 marzo 2022

Sabato 19 marzo u.s., si è presentato al gazebo di Fratelli d’Italia del Circolo di Mori l’Onorevole Fabio Rampelli Vicepresidente della Camera dei Deputati. Un momento di positivo confronto e onore soprattutto perché una persona di alto profilo istituzionale è venuta appositamente nel nostro territorio periferico; ciò dimostra un grande attenzione e sensibilità verso la base del partito che in prima linea porta avanti l’azione politica.

L’On. Rampelli ha visitato le vie del centro storico di Mori ed è rimasto molto colpito, in particolare, dal nostro santuario di Montalbano e dalla Ferrata O. Marangoni sopra prominente. Come consiglieri di FDI gli abbiamo rappresentato le problematiche di Mori e la nostra visione politica e lui si è ripromesso di ritornare presto in Trentino per meglio approfondire certe tematiche e affrontarle insieme.

Assieme all’On. Rampelli era presente la dott.ssa Francesca Gerosa, Presidente Itea del Trentino e il dottor Francesco Barone, membro dell’assemblea nazionale di FDI. E’ stata una bella e proficua occasione di dialogo e di condivisione di un percorso. L’On. Rampelli ha lanciato la campagna di raccolta firme per il presidenzialismo in correlazione con l’evento di venerdì 18 marzo u.s. che si è tenuto al Palazzo della Regione alla presenza del Commissario Cons. Regionale Alessandro Urzì e dell’Avv. Roberto Zazza e Prof. Avv. Mario Bertolissi costituzionalista dell’Università di Padova.

L’On. Rampelli ha mostrato una grande vicinanza al nostro territorio e ai militanti della nostra comunità di Fratelli d’Italia, comunità che con grande spirito di sacrificio lavora e contribuisce alla crescita del partito. Siamo onorati di aver condiviso la semplicità di un gazebo con il Vicepresidente della Camera dei Deputati, il quale si è mostrato uno di noi, un militante come noi che ha compreso le dinamiche della nostra comunità e il lavoro che stiamo facendo sul territorio. Ringraziamo, quindi, l’Onorevole Rampelli e tutti coloro che hanno contribuito all’evento per noi importante e stimolante.

*

Paola Depretto consigliere comunale e Presidente del Circolo FDI di Mori

Ernesto Goi consigliere comunale FDI Mori