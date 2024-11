DEMOSKOPIKA * INFLAZIONE TURISTICA: «STABILE A +3,8% ANNUO A OTTOBRE, ITALIA SOTTO LA MEDIA UE»

Spostando l’analisi sulle voci di dettaglio del “paniere turistico”, spiccano per crescita su base annua i voli nazionali (+19,4%), i servizi ricreativi e sportivi (+18,9%) e i pacchetti vacanza nazionali (+13,2%). Più contenuta, seppur significativa, la crescita dei prezzi voce dei servizi di alloggio in altre strutture, quali ad esempio i bed & breakfast (+7,7%), del trasporto ferroviario passeggeri (+4,8%) e del trasporto marittimo (+4,6%). In chiave congiunturale, la dinamica dei prezzi registra una flessione prevalentemente per villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili (-8,2%), per alberghi, hotel, pensioni e simili (-6,3%) e per i voli internazionali (-5,6%).