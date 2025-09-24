DEMATTÈ (FDI – CONSIGLIERE COMUNALE / TRENTO) * SICUREZZA URBANA: «SPRAY SCADUTI PER LA POLIZIA LOCALE, AGENTI ESPOSTI A RISCHI INACCETTABILI»

11.01 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

È con profonda indignazione che ho appreso una notizia di inaccettabile gravità che riguarda la Polizia Locale di Trento. In un periodo di crescenti sfide in materia di sicurezza urbana e lotta al degrado, in cui gli agenti sono i primi a intervenire in situazioni di forte stress e imprevedibilità, è assolutamente inammissibile che non abbiano a disposizione un equipaggiamento pienamente efficiente per proteggersi.

Come ho potuto accertare, con tanto di documentazione fotografica che ho allegato all’interrogazione che ho depositato nelle scorse ore presso la Segreteria Generale del Consiglio Comunale, molti operatori della Polizia Locale di Trento hanno in dotazione spray al peperoncino scaduti da svariati mesi. Tale circostanza solleva in me una profonda contrarietà e preoccupazione. Lo spray al peperoncino è un presidio di cruciale importanza che agisce come anello di congiunzione tra le dotazioni passive e l’uso dell’arma da fuoco. Tuttavia, la sua efficacia è strettamente legata alla sua integrità e funzionalità. Superata la data di scadenza, non è possibile garantire che il principio attivo mantenga la sua piena potenza, né che la pressione all’interno della bomboletta sia sufficiente per un getto efficace per neutralizzare un aggressore.

L’utilizzo di uno spray scaduto non è un semplice “sgarbo” burocratico. In una situazione di pericolo, un dispositivo che non funziona può fare la differenza tra la vita e la morte, tra il successo di un’operazione e il grave ferimento di un agente. Esporre gli agenti a un potenziale rischio per la propria incolumità è inaccettabile. Questa ennesima situazione, si aggiunge alle diverse criticità interne al Comando di via Maccani che ho sollevato nel corso degli anni passati. Questa grave carenza nella gestione delle dotazioni dimostra un mancato rispetto verso il personale in servizio sul territorio e, soprattutto, una scarsa attenzione generale da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti del Corpo della Polizia Locale cittadina.

La sicurezza dei nostri agenti non può e non deve essere un compromesso. È nostro dovere assicurare che chi ogni giorno opera sul territorio cittadino, trovandosi talvolta coinvolto in situazioni che potrebbero comportare dei rischi concreti per l’incolumità propria e dei cittadini, sia messo nelle condizioni di operare in totale efficienza e protezione.

*

Daniele Demattè – Consigliere Comunale Giorgia Meloni Fratelli d’Italia